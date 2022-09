Belcanto singt in der Stadtpfarrkirche

In der Stadtpfarrkirche St. Martin Biberach ist im Rahmen der „Langen Nacht der Kirche“ am Freitag, 30. September, um 20.15 Uhr das Chorkonzert „All night, all day angels watching over me“ zu hören. Es singt das Vokalensemble Belcanto unter der Leitung von Kantor Ralf Klotz.

Zu hören sind beschwingte und besinnliche traditionelle Gospels wie „Swing low“, „Closer to my Lord“, „Open up wide“ oder „We shall overcome“. Der Eintritt ist frei, um eine Spende wird gebeten, teilen die veranstalter mit. Anschließend, um 21 Uhr sind Orgelimprovisationen auf der Großen Orgel des Organisten Markus Ludwig zu hören. Die Kirche bleibt bis 22 Uhr geöffnet. Während der gesamten Zeit dürfen in der Seitenkapelle Kerzen angezündet werden.