„Beispielloser Anstieg“: So viele Betriebe greifen im Kreis Biberach zu Kurzarbeit

Nach ersten Schätzungen Ende März werden die Auswirkungen der Corona-Pandemie auf der regionalen Arbeitsmarkt bei den April-Zahlen deutlich: So stieg die Arbeitslosenquote im Landkreis Biberach deutlich an. Zudem meldeten zahlreiche Betriebe Kurzarbeit an.

Im März und April zeigten im Landkreis 1566 Betriebe für 36.997 Beschäftigte Kurzarbeit an. Ob bereits alle Arbeitnehmer, für die Kurzarbeit angezeigt wurde, im April auch bereits kurzgearbeitet haben, steht erst nach Eingang der Anträge der Betriebe auf Abrechnung fest.

Die Arbeitslosenquote stieg von 2,1 auf 2,5 Prozent. Das entspricht 2898 Arbeitslosen und damit einem Anstieg um 411 Personen gegenüber dem März und 737 Personen gegenüber dem April 2019, als die Arbeitslosenquote bei 1,9 Prozent lag.

Weiterhin weist der Landkreis Biberach die niedrigste Arbeitslosenquote aller Stadt- und Landkreise in Baden-Württemberg aus, gefolgt vom Hohenlohekreis (2,9) und dem Alb-Donau-Kreis (3,0).

„Beispielloser Anstieg“

„Ein Anstieg in dieser Dimension ist beispiellos“, sagt Mathias Auch, Vorsitzender der Geschäftsführung der Ulmer Arbeitsagentur. Doch diese Zahlen liefern noch keine Aussage über die realisierte Kurzarbeit.

Denn ob und in welchem Umfang tatsächlich kurzgearbeitet wurde, zeigt sich erst nach Eingang der Anträge auf Abrechnung beziehungsweise Bearbeitung der Abrechnungen. Dazu Mathias Auch: „Unsere Priorität Eins plus ist eine schnelle und zuverlässige Leistungsgewährung, um die Liquidität von Arbeitgebern und Arbeitnehmern zu sichern. Dafür haben wir uns im laufenden Betrieb umorganisiert und unser Personal im Bereich Kurzarbeitergeld massiv aufgestockt.“

Kurzarbeit ist ein vielfach bewährtes Krisenüberbrückungsinstrument. Mathias Auch

Zudem betont der Agenturleiter: „Kurzarbeit ist ein vielfach bewährtes Krisenüberbrückungsinstrument. Sie bewahrt Arbeitnehmer vor Arbeitslosigkeit und ermöglicht es Unternehmen, nach der Krise mit ihrer eingespielten Stammbelegschaft schnell wieder durchzustarten.“

Arbeitsagentur verzeichnet Anstieg um 56 Prozent

Bei der örtlichen Agentur für Arbeit, die überwiegend Kurzzeitarbeitslose betreut, waren im April 1914 Arbeitslose registriert. Dies sind 342 Arbeitslose mehr als im März und 687 mehr als vor einem Jahr (plus 56 Prozent).

Beim Jobcenter des Landkreises, das erwerbsfähige Leistungsberechtigte in der Grundsicherung für Arbeitsuchende betreut, ist die Zahl der Arbeitslosen auf 984 Personen gestiegen. Im Vergleich zum März sind dies 69 Arbeitslose mehr. Zum April des Vorjahres ist die Zahl der Arbeitslosen beim Jobcenter um 50 Personen gestiegen.

Deutlich weniger Vermittlungen

Seit Jahresbeginn konnten 142 Arbeitsuchende (Vorjahr: 215) mit Unterstützung des Jobcenters in eine Arbeits- oder Ausbildungsstelle vermittelt werden. Mit nur noch 19 Integrationen im April waren es 61,2 Prozent weniger als im Vorjahresmonat.

Derzeit werden im Jobcenter 1929 Bedarfsgemeinschaften betreut. Dies sind 90 mehr als im März, jedoch 168 weniger als im Vorjahr. Damit bezogen im April 2020 insgesamt 4140 Bürger des Landkreises Leistungen der Grundsicherung für Arbeitsuchende. Vor einem Jahr waren es 4639 Personen.

Um ihre Chancen am Arbeitsmarkt zu erhöhen, nehmen derzeit 756 (Vormonat: 809) Arbeitslosengeld-II-Bezieher an Förder- und Qualifizierungsmaßnahmen teil. Zusätzlich werden vom Landkreis 369 Personen (Vormonat: 378) durch Leistungen wie Kinderbetreuung, Sucht-, psychosoziale Betreuung oder Schuldnerberatung unterstützt.