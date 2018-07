Beim Schultriathlon treten 150 Kinder gegeneinander an

Etwa 150 Kinder und Jugendliche haben am diesjährigen Schultriathlon des Bischof-Sproll-Bildungszentrums teilgenommen. Badegäste, Eltern, Mitschüler und Lehrer feuerten die jungen Sportler an. Erstmals fand heuer eine Klassenwertung statt, bei der die drei stärkst den Klassen – abhängig von der Teilnehmerzahl – einen Wanderpokal für ihr Klassenzimmer erhielten. Dabei holte sich die Klasse 5b des Gymnasiums mit 23 gestarteten Kindern den Sieg, vor den beiden Klassen der Realschule Klasse 5b (18 Teilnehmer) und 5a (16 Teilnehmer).

Beim ersten Start am Ummendorfer Badesee gingen zunächst die Jahrgänge 2003 bis 2005 an den Start. 30 Jungs und 22 Mädchen stellten sich dem Triathlon über die Distanzen von 150 Meter Schwimmen, vier Kilometer Radfahren und 750 Meter Laufen. Die Radsportlerin Hanna Geiser (Gymnasium 7b) setzte sich nach einem kleineren Schwimmrückstand bei ihrer Paradedisziplin auf dem Rad an die Spitze und kam als Jüngste des Starterfelds mit einer Zeit von 14:50 Minuten ins Ziel. Damit unterbot sie die Tagesbestzeit der Schüler um knapp zweieinhalb Minuten. Franziska Schneider (Gymnasium 8a), die als Leistungschwimmerin den schnellsten Schwimmsplit erzielte, folgte in 16:10 Minuten auf Rang zwei. Mit Jule Fütterling (Werkrealschule 8b) kam ebenfalls eine Rennradfahrerin mit einer Zeit von 17:32 Minuten auf Platz drei. Bei den Schülern gelang Dominik Wiest (Realschule 9b) der Sieg mit einer Endzeit von 17:14 Minuten. Hart umkämpft war der Zielsprint zwischen dem Zweitplatzierten Lennart Kreye (Werkrealschule 8b) und Paul Schwarz (Realschule 9b).

Das stärkste Teilnehmerfeld bot sich bei den Jahrgängen 2006 und jünger, bei dem fünf Gruppen gebildet wurden. 40 Schülerinnen und 65 Schüler stellten sich hier den Distanzen über 50 Meter Schwimmen, zwei Kilometer Radfahren und 500 Meter Laufen. Der Leistungsschwimmer Daniel Ribitsch (Werkrealschule 6a), entschied in 9:48 Minuten diese Wertung für sich, gefolgt von Christian Schick (Werkrealschule 6b) und Daniel Zuks (Gymnasium 5b). Bei den Mädchen gewann Anna Göggerle in 9:21 Minuten vor Leni Knorr (beide Realschule 6b) in 9:51 Minuten und Sophia Hummler (Reaschulen 6b) auf Rang drei in genau zehn Minuten.

Bei den ältesten Teilnehmern gab es eine Schülerklasse, die die Distanzen von 200 Meter Schwimmen, sechs Kilometer Radfahren und 1000 Meter Laufen bewältigten. Infolge dessen, dass nur drei Schüler des Gymnasiums (J 1) gemeldet waren, machten diese den Sieg unter sich ausmachen. Somit gelang Simon Fischer mit knapp zweieinhalb Minuten Vorsprung der Sieg in 23:53 Minuten, vor Emmanuel Treiber (26:27 Minuten) und Patrick Shaw (28:44 Minuten).