Beim Schulfest ist seit über drei Jahrzehnten schönes Wetter

Die Serie des tollen Wetters während des Schulfestes hielt an: Am 25. Juni fand am Bischof-Sproll-Bildungszentrum ein farbenfrohes Schulfest mit ausgelassenen Besuchern statt. Die Feierlichkeiten wurden mit einem Gottesdienst durch Pfarrer Ruf mit dem Thema „Brücken des Friedens“ eröffnet. Danach bewiesen die „Bischi-Bläser“ des BSBZ ihr Können. Später lockten kreative Angebote der jeweiligen Klassen zahlreiche Gäste auf das Gelände, vor allem das Glücksrad und der Losstand sowie sportliche und musikalische Einlagen. Für Begeisterung sorgte das vielfältige Essensangebot, zum Großteil organisiert durch die Eltern. Für uns Siebtklässlerinnen war dies dank Corona unser erstes Schulfest und wir freuen uns schon wieder auf das nächste Jahr – natürlich wieder bei bestem Wetter.