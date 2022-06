Beim Kochkurs in Asti die piemontesische Küche kennenlernen

Der Asti-Ausschuss im Verein Städte-Partner Biberach (StäPa) organisiert vom 24. bis 28. August erneut einen der beliebten Kochkurse in Asti. Die Anmeldung dafür ist gestartet.

Die Küche, wie auch die Weine, zählen neben der herrlichen Landschaft zu den Höhepunkten im Piemont, in dem Biberachs italienische Partnerstadt Asti liegt, schreiben die Verantwortlichen in einer Ankündigung. Durchgeführt wird der Kochkurs wie in den vergangenen Jahren von und an der Fachschule für Gastronomie „Agenzia di formazione professionale delle colline Astigiane s.c.a.r.l., Scuola Alberghiera“. Der Kochkurs findet an drei Vormittagen statt. Selbstverständlich werden die zubereiteten Gerichte gemeinsam verspeist. Für die Nachmittage haben die beiden Reiseleiter Franz Mattes und Georg Schad ein Rahmenprogramm zusammengestellt.

Die Kosten für den Kochkurs, inklusive Zutaten, Übernachtung im Santuario, Frühstück während des Kochkurses, Hin- und Rückfahrt samt Ausflügen betragen 470 Euro. Die Teilnehmerzahl ist auf 18 erwachsene Personen beschränkt. Die Fahrt erfolgt in zwei Kleinbussen.

Anmeldungen nimmt ab sofort Franz Mattes per E-Mail an franz.mattes@gmx.de entgegen. Anmeldeschluss ist am 7. Juli. Die Anmeldung ist gültig nach Eingang des Reisepreises auf dem Konto des Städte Partner Biberach e.V., IBAN DE69 6545 0070 0000 0077 97 bei der Kreissparkasse Biberach. Mehr Informationen gibt es auf der Homepage unter www.staedtepartnerbiberach.de.