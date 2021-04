Beim Kirchenchor Biberach geht’s weiter

Johannes Striegel übernimmt künftig die Leitung des Katholischen Kirchenchors Biberach und wird dabei von Edith Fuchs unterstützt. Sabine Hofheinz übergibt die Vorstandschaft an Irmgard Rueß ab.

Seit mehr als einem Jahr lag die Arbeit des katholischen Kirchenchors darnieder. Anfang März 2020 wurden die Proben für die Oster-Orchestermesse beendet, als die erste Pandemie-Welle kein Singen mehr erlaubte.

Im vergangenen Jahr wurde Norbert Borhauer im September als Kirchenmusiker von der Kirchengemeinde und im November in einer Cäcilienandacht vom katholischen Kirchenchor in den Ruhestand verabschiedet. Auf Initiative von Edith Fuchs wurden spontan Kantoren-Kleingruppen ins Leben gerufen, die in der Vakanz Gottesdienste mitgestalten.

Die Gremien unter Pfarrer Stefan Ruf untersuchten Möglichkeiten für die Neubesetzung der vakanten Kirchenmusikerstelle. Sie sollten auch den bisherigen Leiter der St.-Martins-Chorknaben, Johannes Striegel, berücksichtigen.

Am 1. März hat Johannes Striegel, der seit 1992 Leiter der St.-Martins-Chorknaben ist, diese Stelle nun als kirchenmusikalischer Leiter in der Seelsorgeeinheit Biberach angetreten. Ihm zur Seite wurde Edith Fuchs als Organisatorin der Orgeldienste und Assistentin der musikalischen Leitung des Kirchenchores bestellt.

Johannes Striegel ist 1964 in Memmingen geboren und wohnt dort in der Nähe mit seiner Familie. Er studierte am Leopold-Mozart-Konservatorium in Augsburg und schloss dort mit dem B-Examen für Kirchenmusik ab.

Edith Fuchs ist in Worms geboren und aufgewachsen, studierte in Mainz und Dijon unter anderem Germanistik und kam vor mehr als 15 Jahren mit ihrer Familie aus beruflichen Gründen nach Biberach. Schon zu Wormser Zeiten war Edith Fuchs in der kirchlichen Arbeit eingebunden, sei es beim BDKJ als auch in der Chorarbeit oder als Organistin. In Biberach leitet sie unter anderem den Kirchenchor in Rißegg.

In einer Andacht in der Woche nach Ostern wurden die beiden dem Kirchenchor vorgestellt.

Die Arbeit zu Pandemie-Zeiten wird weiterhin schwierig sein, aber Johannes Striegel möchte mit Singen in Kleingruppen, die je nach Bedingungen zwischen vier und acht Sängern und Sängerinnen groß sein kann, beginnen. Die Stimmen müssen wieder trainiert werden, sodsas anfangs nur einstimmig gesungen werden soll. Großen Wert legt Johannes Striegel auf Aussprache und Textbedeutung der Lieder. Freitags werden die Proben bei wechselnder Besetzung der Chormitglieder für die Gottesdienste am Samstag und Sonntag durchgeführt So soll die Chorarbeit auch unter Assistenz von Edith Fuchs mit der Zeit aufgebaut werden.

Den Mitgliedern bereits vorher angekündigt, legte Sabine Hofheinz an diesem Abend ihr Amt als Vorsitzende des Kirchenchorausschusses nieder. Seit Längerem ist sie zusammen mit ihrem Mann als Messnerin in der Seelsorgeeinheit tätig. Diese Arbeit ist sehr arbeitsintensiv, weshalb sie das Vorstandsgremium verlassen will, aber gerne als Sängerin dabeibleiben möchte. Per Akklamation wurde Irmgard Rueß in den Vorstand gewählt. Sie hatte diese Funktion bereits bis 2017 inne. Der Chor freut sich sehr, dass es eine Zukunft gibt. Nun gilt es alte wie neue Chormitglieder zu reaktivieren und zu werben. Mit dieser Hoffnung segnete Pfarrer Ruf den Chor zum Schluss der Andacht und wünschte einen erfolgreichen Neuanfang.