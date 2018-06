Beim Jugendhaus geht’s ans Abspecken

Unter großer Beteiligung der Jugendlichen ist im vergangenen Sommer die Planung für das neue Jugendhaus an der Breslaustraße auf den Weg gebracht worden. Knapp ein Jahr später scheint klar, dass der Siegerentwurf der Biberacher Architektin Christine Reck wohl nicht ganz so umgesetzt werden kann wie zunächst vorgeschlagen. Der Grund: In der nun vorliegenden ersten Kostenberechnung liegt das Gebäude deutlich über den veranschlagten 2,4 Millionen Euro. Allein das begehbare Dach würde mit rund 350000 Euro Mehrkosten zu Buche. Hochbauamtsleiter Siegfried Kopf wies in der Sitzung des Jugendparlaments (Jupa) am Mittwochabend darauf hin, dass man nach Einsparmöglichkeiten suchen müsse.

Das futuristisch anmutende Gebäude mit seinem komplett begehbaren Dach machte im vorigen Jahr im Gemeinderat das Rennen als Siegerentwurf für das städtische Jugendhaus. Ausschlaggebend war auch, dass Hunderte von Jugendlichen aus der Stadt, die über Workshops und das soziale Netzwerk Facebook in den Planungsprozess einbezogen waren, diesen Entwurf auch favorisierten.

Nun habe die Stadt die Entwurfsplanung und einen ersten Ansatz der Kostenberechnung vorliegen, erklärte der Hochbauamtsleiter den Jugendparlamentariern. „Und diese Berechnung liegt wesentlich höher als unsere Kostenprognose von 2,4 Millionen Euro.“ Auf dieser Grundlage hatte der Gemeinderat dem Projekt zugestimmt. Zwei Gründe führte Kopf für die höheren Kosten an: Erstens stamme die Prognose mit den 2,4 Millionen Euro aus dem Jahr 2010. Seither habe es eine allgemeine Steigerung der Baupreise und der Honorare gegeben. Zweitens enthalte der Entwurf des Gebäudes Dinge, die nicht Bestandteil des Raumprogramms für das Jugendhaus sind, das der Gemeinderat verabschiedet hat.

An den gestiegenen Baukosten und Honoraren könne man nichts verändern, so Kopf, wohl aber an der Detailplanung des Gebäudes. „Das bedeutet, wir vom Baudezernat, ihr vom Jupa und der Gemeinderat müssen zusammen entscheiden, welche Dinge wir im Jugendhaus haben wollen, welche wir vielleicht günstiger hinbekommen und auf welche wir eventuell verzichten“, erklärte Kopf den Jugendlichen. Der Siegerentwurf als solcher stehe aber nicht in Frage.

Begehbares Dach als Knackpunkt

Während Kopf die Summe der gestiegenen Bau- und Honorarkosten auf Anfrage nach der Sitzung noch nicht beziffern konnte, belaufen sich die Mehrkosten am Gebäudeentwurf auf rund 636000 Euro. Größter Brocken ist hier das vom Erdgeschoss aus komplett begehbare Dach mit etwa 350000 Euro. Dieses würde in der geplanten Form von den Behörden als Versammlungsstätte eingestuft und bräuchte deshalb einen separaten Rettungsweg und höhere Brüstungen. „Wir empfehlen deshalb, diese Lösung angesichts der Kosten aufzugeben und lediglich ein teilweise begehbares Dach mit Dachterrasse zu bauen“, so Kopf. Diese wäre bereits für etwa 85000 Euro realisierbar.

Weitere Kosten ließen sich senken durch den Verzicht auf eine Abtrennwand im Gebäude (78000 Euro), auf die Beschallungsanlage (90700 Euro), die Sprunggrube (71000 Euro) oder einen Kaminofen (25200 Euro). In den kommenden Wochen müsse man nun gemeinsam entscheiden, was man dem Gemeinderat als Beschluss vorschlage.

Das Jupa betrachtete das Thema kritisch. „Ich sehe das Problem, dass im vorigen Jahr alle in die Planung einbezogen wurden und dass nun am Ende vielleicht etwas ganz anderes dabei herauskommt“, sagte Jupa-Mitglied Natalie Fischer. Er sehe das begehbare Dach auch als eine Art Markenzeichen des Hauses, das sich in den Köpfen der Jugendlichen verankert habe, sagte ihr Kollege Heiko Mangesius.

Lisa Schröder wollte wissen, ob es nicht möglich sei, Spenden zu sammeln oder nach Sponsoren zu suchen, um die Mehrkosten zu decken. Grundsätzlich sei das schon möglich, er halte es aber aufgrund der hohen Summe für eher unrealistisch, sagte Kopf. Durch eine Dachterrasse sei die Begehbarkeit des Dachs ja immer noch teilweise gegeben, „und das Gebäude behält seinen Wiedererkennungswert“.