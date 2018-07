Beim Fajuki gibts viele Spiele und bunte Aktionen

Von Anna Ernst

Sie sind viele, aber in letzter Zeit wurde es immer leiser um sie: Jeden Tag engagieren sich Flüchtlingshelfer in Sigmaringen, damit die Integration erfolgreich gelingen kann. Längst ist die Euphorie abgeebbt, in deren Zuge sich so viele einbringen wollten. Damals strömten duzende Menschen auf die Caritas und das Deutsche Rote Kreuz ein und boten ihre Hilfe an. „Manche haben ihre gesamten Sommerferien hier verbracht“, erinnert sich Stefanie Gäble, die Koordinatorin der ehrenamtlichen Arbeit beim DRK.