Beim Biberschießen treffen alte Hasen auf Neulinge

Der Gigelbergparkplatz hat sich am Montag in einen einzigen, großen Schießstand verwandelt. Jugendliche der Biberacher Schulen stellten beim alljährlichen Biberschießen ihr Können an der Armbrust unter Beweis. Es galt, auf der Zwölf-Ring Scheibe mit zwei Schüssen eine möglichst hohe Punktzahl zu erzielen. Die höchste zu erreichende Punktzahl hierbei war der doppelte Volltreffer ins Schwarze, was eine Summe von 24 Ringen, also 24 Punkten, entspricht. Vier Mädchen und einem Jungen gelang das in diesem Jahr.

Zuerst sind die 2653 Schüler an diesem Tag klassenweise angetreten. Darunter ist auch Charlotte Janßen vom Pestalozzi-Gymnasium. Sie ist ein „alter Hase“ im Biberschießen, weil die Elftklässlerin seit der achten Klasse am Schießen teilnimmt. Zur Vorbereitung war sie, wie die meisten Schüler, ein Mal mit ihrem Sportkurs draußen beim Üben. „Wirklich gut vorbereitet fühle ich mich jetzt aber nicht unbedingt. Ich bin froh, wenn ich überhaupt die Scheibe treffe“, sagt sie vor den beiden Versuchen.

Nach ihren Schüssen zeigt sie sich allerdings ganz zufrieden: Sie hat beides Mal die Scheibe und ein Mal sogar den Vierer-Ring getroffen. Macht dann einen Gutschein für den Schützenbatzen, den jeder Schüler erhält, der zumindest in die Ringe trifft. Dieses Jahr holt sich die Schülerin jedoch ihren letzten ab: „Nächstes Jahr darf ich nicht mehr mitmachen. Auf der einen Seite schade, auf der anderen Seite auch okay. So kann ich das Schützenfest auch mal von außen betrachten“, sagt Charlotte.

Worauf es beim Schießen ankommt, weiß Noah Fuchs, ebenfalls vom Pestalozzi-Gymnasium. Der Allmannsweiler ist dieses Jahr zwar zum ersten Mal beim Biberschießen dabei – und hatte auch zuvor noch nie eine Armbrust in der Hand. Jetzt steht er schon im Stechen um den dritten Platz. „Am wichtigsten ist, ruhig zu bleiben. Beim Schießen also am Besten einfach gar nicht atmen“, rät er. Auch ein lockerer Stand und richtiges Zielen seien ebenfalls wichtig, so der Schüler. Am Ende reichte es zwar nicht ganz für den dritten Platz für Noah Fuchs. Spaß habe er trotzdem gehabt, sagte er.

Lange Tradition

Das Biberschießen hat in Biberach bereits seit 1910 Tradition, damals hieß es allerdings noch „Adlerschießen“, erklärt Markus Holzschuh, Leiter der „Komission Biberschießen“ in der Stiftung Schützendirektion. „Früher durften jedoch nur die Jungs ran. Mädels schießen in Biberach erst seit 1976 mit“, sagt er. Unterstützt wurde das Biberschießen auch in diesem Jahr wieder von der Schützengilde, welche die Organisation und Moderation übernahm. Die Mitarbeiter vom Baubetriebshof stemmten wie jedes Jahr den Aufbau und kümmerten sich, wie alle, um die Sicherheit. „Es ist bisher noch nie was schief gegangen. Und wir wollen auch, dass das so bleibt“, sagt Holzschuh.