Beim Abschiednehmen die helfende Hand reichen

Helmut, der in Wirklichkeit anders heißt, hat seine Frau bei einem Unfall verloren. Es fällt ihm nach der Beerdigung schwer, wieder arbeiten zu gehen. Helmuts Vorgesetzter möchte ihm helfen und wendet sich an die Kontaktstelle Trauer, die die Caritas Biberach-Saulgau und das Dekanat Biberach vor zehn Jahren ins Leben riefen.

Hier finden nicht nur Angehörige und Freunde von Verstorbenen Unterstützung. Mit dem Chef und den Kollegen überlegt Magdalena Ruf von der Kontaktstelle, wie sie Helmut für eine Übergangszeit entlasten können.

Ruf ist Diplomsozialpädagogin und arbeitet seit 30 Jahren bei der Caritas in Biberach. In der Hospizarbeit hatte sie festgestellt, dass haupt- und ehrenamtliche Mitarbeiter Menschen beim oft jahrelangen Abschiednehmen hilfreich begleiten. Nach der Bestattung ist aber plötzlich niemand mehr da, der die Trauernden an die Hand nimmt. Auch Hinterbliebene nach Suizid baten um Unterstützung. „Wir haben das dann gemeinsam beantwortet, der sozialpädagogische Dienst in Kombination mit dem seelsorgerlichen Dienst“, sagt die 63-Jährige über den damaligen Beginn der Zusammenarbeit mit dem katholischen Dekanat Biberach. Seit vier Jahren ist Dekanatsreferent Björn Held ihr pastoraler Kooperationspartner. Er steht in engem Kontakt mit den Männern und Frauen, die Beerdigungen leiten und vor Ort in der Trauerseelsorge tätig sind. Die Arbeit und die Themen der Kontaktstelle Trauer bringt er in Konferenzen und Fortbildungen bei ihnen immer wieder ins Bewusstsein.

Jeder darf unabhängig von Wohnsitz oder Konfession kommen und wieder wegbleiben, wie es für sie oder ihn gut ist. Ruf und Held bilden Ehrenamtliche aus, die dann die Treffen vor Ort leiten, und begleiten sie. Sie betreuen aber auch selbst Trauerkreise.

Die Themen ergeben sich dabei aus den Gruppen. Mal ist es die Versöhnung bei innerfamiliären Konflikten – etwa wenn Kinder sich schwer tun, dem verwitweten Elternteil einen neuen Partner zuzugestehen. Mal geht es um die Selbstdefinition ohne den Partner oder um Glaubenszweifel, wie Gott Leiden und Tod zulassen kann. Nach einem inhaltlichen Input, den sie oder Betroffene einbringen, moderieren die Leiter dann den etwa einstündigen Austausch. Neben Trauergruppen und Seminaren gehört auch Einzelberatung zum Angebot der Kontaktstelle. Hier geht es neben Seelsorge vor allem um Unterstützung bei der Lebensgestaltung.

In letzter Zeit kommen vermehrt Menschen, die wegen der Coronabeschränkungen von Verstorbenen nicht richtig Abschied nehmen konnten und denen auch das Getragensein durch eine große Gemeinschaft bei Beerdigungen fehlt.

Andere schätzen es, dass sie den letzten irdischen Weg mit ihren Lieben ohne Rechtfertigungsdruck im ganz intimen Rahmen gehen konnten.