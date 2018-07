Beide Märkte sollen bleiben

Rewe hat 39 Sky-Märkte übernommen – auch den in . Obwohl beide Supermärkte an der Waldseer Straße genau gegenüberliegen, will Rewe nach eigenen Angaben keinen schließen. Der Sky-Markt soll Anfang nächsten Jahres in Rewe umbenannt werden.

„Es ist nichts ungewöhnliches, dass zwei unserer Supermärkte nur einen Steinwurf voneinander entfernt sind“, sagt Sabine Stochorski, Pressesprecherin bei Rewe Südwest. So sei es bereits in Vaihingen Enz und in Schwätzingen. „Das gleiche Konzept wollen wir auch in Biberach anwenden“, betont Stochorski, eine Schließung sei absolut nicht geplant. Bis ein Schild von außen zeigt, dass innen Rewe-Artikel verkauft werden, dauere es noch eine Weile: „Derzeit sind Teams vor Ort, die die Märkte hinter den Kulissen umstellen.“ Erst wenn das getan ist, sollen auch Schilder von außen zeigen, dass innen Rewe steckt. Das ist für Anfang nächsten Jahres geplant. (kat)