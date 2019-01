Bei Wind und Wetter für die gute Sache unterwegs

Mit dem Abschlussgottesdienst in der Stadtpfarrkirche St. Martin ist am Dreikönigstag die Sternsingeraktion 2019 zu Ende gegangen. Die Messe hielten Pater Alfred Tönnies und Diakon Damian Walosczyk, unterstützt vom Kinderchor und 36 Sternsingern und zwei Betreuerinnen.

Es war schon ein erhebender Anblick, als an der Spitze der Kreuzträger, die Sternsinger, mit ihren Sternen in der rechten Hand, die Ministranten und die Zelebranten feierlich in die nun renovierte Kirche einzogen. Viele Gläubige, darunter die Eltern der zahlreichen Sternsinger, sangen weihnachtliche Kirchenlieder begleitet von der Orgel (Norbert Borhauer) und dem Kirchenchor.

Damian Walosczyk wies in der Einführung auf den Feiertag darauf hin, dass das Fest der Erscheinung des Herrn gefeiert wird. „Es geht um die Menschwerdung Gottes, für uns alle.“

Einige Sternsinger berichteten, dass sie in der Stadt bei Schnee und Eis, bei Regen und Wind unterwegs waren, sich aber von diesen eher ungünstigen Umständen nicht behindern ließen, um der guten Sache Willen. „Wir sind unseren Weg gegangen und haben dabei Spenden für Kinder mit Behinderung in Peru und weltweit gesammelt. Und wir haben den Segen Jesu in die Wohnungen und Häuser gebracht, der jetzt in unserer Mitte ist.“ Diakon Walosczyk verknüpfte den Kernsatz der Tagesliturgie „Steh auf, werde Licht“ mit dem Tun der Sternsinger, das mit den Gebeten und Liedern ein Licht der Freude und des Segens zu den Menschen gebracht hat. Der Diakon weiter: „Denn Gott will, dass das Leben aller Kinder heil und froh sein kann in Deutschland und weltweit. Früher hieß der Dreikönigstag auch ,Epiphanie‘, was so viel heißt wie ,Erscheinung‘“.

Ein Hauch von Orient

Nicht nur die Sternsinger mit ihren orientalischen Kostümen, mit den roten, gelben und grünen Turbanen auf dem Kopf, brachten einen Hauch von Orient in die Kirche, auch der Duft von Weihrauch, der sich in einer weißen Wolke verbarg, die durch das Schwenken des Weihrauchkessels entstand, verstärkte diesen Eindruck.

Pater Tönnies erzählte kurz von seiner Reise nach Syrien und verwies auf die katastrophale Lage, insbesondere auf die der rund 4000 Waisenkinder. „Ihr helft diesen Menschen, ihr seid für sie sehr wichtig“, sagte er an die Adresse der Sternsinger.

Die Helferinnen Susanne Lamke und Nicole Rehm, die mit zwei anderen Frauen die aufwendigen Vorbereitungen für diese Aktion gemeistert hatten, sagten: „Wir wollten etwas Gutes tun.“ Die Sternsinger waren sieben Tage unterwegs und seien in fast allen Häusern (bis auf ganz wenige Ausnahmen) überwiegend mit Freude und Dankbarkeit empfangen worden.

Über die Höhe der Spenden konnte noch nichts Verbindliches gesagt werden, „aber wir denken, es wird zwischen 6000 und 8000 Euro liegen“, so die Helferinnen. Und die zehnjährige Lara aus Biberach fügte hinzu: „Es ist schön, dass ich den anderen helfen kann, es hat mir Freude gemacht, etwas Gutes zu tun.“