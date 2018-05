Bei Stunts gefilmt: Polizei schnappt rücksichtslose Biker

Die Polizei hat im Raum Biberach, Ulm und Dornstadt 24 Motorradfahrer ermittelt, die sich in Gruppen, sogenannten Stuntcrews sammeln, und ihre gefährlichen und verbotenen Fahrmanöver filmen.

Die Polizei beschreibt das Verhalten dieser Motorradfahrer wie folgt: Sie sind rücksichtslos im Straßenverkehr, filmen sich dabei und stellen die Videos auf Internetplattformen ein, um sich dann von ihren Followern feiern zu lassen. So ist zu sehen, wie ein Motorradfahrer auf einer Strecke, auf der nur 80 Kilometer pro Stunde gefahren werden dürfen, doppelt so schnell unterwegs ist oder ein anderes Mal mit hoher Geschwindigkeit auf einem Rad fährt. Und das auf einer schmalen Straße, auf der ihm ein Auto entgegenkam.

Verschiedene Delikte

Bereits seit Mitte 2017 laufen die intensiven und zeitaufwendigen Ermittlungen der Beamten des Verkehrskommissariats Mühlhausen. Um den Tätern auf die Spur zu kommen sichteten die Polizisten zahlreiche Videos. Dabei haben sie die 24 Zweiradfahrer identifiziert. Den 17- bis 25-Jährigen werden verschiedene Straftaten vorgeworfen: Sie stehen im Verdacht, dass sie die notwendige Fahrerlaubnis nicht haben, die sie zum Führen ihres mitunter recht schnellen Zweirads benötigen würden. Außerdem stellten die Beamten an den Motorrädern Kennzeichen fest, die offensichtlich für andere Fahrzeuge ausgegeben wurden. Und nicht zuletzt stehen die Fahrer im Verdacht, andere Verkehrsteilnehmer gefährdet zu haben, indem sie nur auf der Hinterachse ihrer Motorräder fuhren. Die Polizei prüft noch, ob die Zweiradfahrer andere Straftaten begangen haben.

„Die Teilnahme am Straßenverkehr erfordert ständige Vorsicht und gegenseitige Rücksicht. Jeder Verkehrsteilnehmer hat sich so zu verhalten, dass kein anderer geschädigt, gefährdet oder – mehr als nach den Umständen unvermeidbar – behindert oder belästigt wird.“ So laute die Grundregel für alle Verkehrsteilnehmer – auch für Motorradfahrer, erinnert die Polizei.

An mehr als 500 Unfällen beteiligt

Im Jahr 2017 waren im Bereich des Polizeipräsidiums Ulm motorisierte Zweiräder an 523 Unfällen beteiligt. Bei diesen Unfällen wurden im vergangenen Jahr neun Verkehrsteilnehmer getötet. 180 Personen erlitten schwere, 315 weitere leichte Verletzungen. In 280 Fällen verursachten die Zweiradfahrer die Unfälle. Als Hauptunfallursachen gelten dabei Fahren mit nicht angepasster Geschwindigkeit und falsches Überholen. Aus diesem Grund möchte die Polizei noch konsequenter und gezielter gegen Raser vorgehen. Mit den Spezialisten und modernster Überwachungstechnik führt sie verstärkt Schwerpunktkontrollen durch. Dabei liegt ein Augenmerk auch auf technischen Manipulationen. In den Gesprächen mit den Bikern bietet die Polizei Informationen für die Biker. Dabei soll das Risikobewusstsein der Motorradfahrer geschärft werden, um schwere Unfälle sowie viel Leid bei den Betroffenen und deren Angehörigen zu vermeiden.

