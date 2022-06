Bei Stadtführung die Geschichte dahinter entdecken

Tourismus Biberach bietet wieder einige Stadtführungen an. So können Interessierte unter anderem auch die Geschichte des Biberacher Marktplatzes genauer kennenlernen.

Was hat es mit dem Esel auf dem Marktplatz auf sich, wo steht das älteste Haus Biberachs und gibt es eigentlich noch Biber in der Stadt? Antworten auf diese Fragen und noch viele weitere spannende Informationen gibt es am Samstag, 25. Juni, und Mittwoch, 29. Juni, auf dem „Historischen Stadtrundgang“, der zu den wichtigsten Sehenswürdigkeiten in Biberach führt.

Bei der zweistündigen „StadtVerführung“ am Samstagnachmittag mit Stadtführer Bernd Otto wird außerdem der Weiße Turm besichtigt. Erwachsene zahlen acht Euro. Der „Historische Stadtrundgang“ am Mittwochnachmittag mit Stadtführerin Marianne Wilhelm dauert eineinhalb Stunden und kostet sechs Euro. Beginn ist jeweils um 14 Uhr.

Der Biberach Marktplatz ist umsäumt von prächtigen Bürgerhäusern. Einen Blick hinter die Häuserfassaden wirft am Sonntag, 26. Juni, Stadtführer Markus Pflug bei der Führung „Der Biberacher Marktplatz“. Die zweistündige Führung beginnt um 14 Uhr, Erwachsene zahlen acht Euro.

Treffpunkt der Führungen, wenn nicht anders angegeben, ist der Spitalhof, Museum Biberach. Karten sind direkt beim Stadtführer erhältlich. Die Mindestteilnehmerzahl beträgt sechs Personen. Kinder bis zehn Jahre gehen kostenlos mit.

Weitere Informationen zu den Stadtführungen sind unter www.biberach-tourismus.de oder Telefon 07351/51165 erhältlich.