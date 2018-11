Bei Farben-Dangel gibt es einene neun SüdMail-Briefkasten

In der Heusteige 20 in Biberach bei der Firma Farbene Dangelmaier gibt es seit Mitte Oktober einen neuen Südmail-Briefkasten. Von Montag bis Freitag, 7.30 Uhr bis 17 Uhr, kann man dort künftig Briefmarken erwerben. Samstags auch von 8 bis 12 Uhr. Sind die Briefe dann frisch beklebt, kann man sie sofort in den Südmail-Briefkasten an der Straße vor dem Geschäft werfen. Andrea Dangelmaier (links) ist froh darüber, dass es in ihrem Laden eine Annahmestelle gibt. Südmail sei zudem günstiger als die Post. Seit der Briefkasten zusammen mit dem Edeka-Markt weggezogen sei, habe die Straße etwas verloren. Deshalb hätten sie sich entschieden, eine Kooperation mit Südmail einzugehen. Vom Standartbrief bis zum Maxibrief ist nun alles dabei. Den Standartbrief gibt es schon für 0,65 Euro, den Großbrief für 1,35 Euro und wer großes zu versenden hat, dem wird mit dem Maxibrief ab 2,40 Euro für das eine Kilogramm geholfen. Alle Infos zu den Angeboten gibts auf: www.suedmail.de