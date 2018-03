Bei eisiger Kälte werden Obdachlose nicht im Stich gelassen

In größeren Städten sind in diesen Tagen Kältebusse unterwegs, um Obdachlose mit warmen Getränken und Decken zu versorgen. Ein solches Angebot gibt es in Biberach nicht. Das heißt aber nicht, dass es hier keine Menschen ohne festen Wohnsitz gibt. „Obdachlosigkeit ist auch in Biberach ein großes Problem“, sagt die Geschäftsführerin der Wohnungslosenhilfe, Ulrike Wachter. Damit Bedürftige in den eisigen Nächten einen warmen Schlafplatz haben, gibt es den sogenannten Erfrierungsschutz.

Wie viele Menschen in den kommenden Nächten diese Hilfe in Anspruch nehmen, weiß Ulrike Wachter nicht. Fest steht aber: Es gibt Bedürftige, die darauf angewiesen sind. „Bei Minus 13 Grad wärmt auch ein Schlafsack nicht mehr“, sagt die Geschäftsführerin. Damit Obdachlose zumindest übergangsweise nicht auf der Straße schlafen müssen, gibt es den Erfrierungsschutz.

Keinen Kältetoten seit Langem

Dabei handelt es sich um ein Gebäude in der Bleicherstraße mit vier Zimmern. Sechs bis acht Regelplätze gibt es dort, Menschen in Not können dort bis zu sieben Nächte unterkommen. „Es sind mehrere Betten drin. Zudem gibt es ein Bad mit Dusche und WC sowie eine Küche“, erläutert Wachter. Bei Bedarf werde den Menschen Bettzeug gestellt. „Wenn mehr Menschen kommen, als wir Betten haben, können wir zusätzlich Matratzen in die Zimmer legen“, sagt die Geschäftsführerin. So müsse niemand abgewiesen werden, der kurzfristig um einen Schlafplatz in dem Haus bittet.

Während der Öffnungszeiten erfolgt die Schlüsselvergabe durch die Wohnungslosenhilfe, die ihren Sitz in der Kolpingstraße 33/3 hat. Nachts und am Wochenende können sich Betroffene an die Polizei wenden. „Das wissen auch die Ämter“, sagt Wachter. „Die Polizei hat für ein Zimmer einen Schlüssel.“

Landkreis finanziert Unterkunft

Laut ihr geht dieses Konzept auf: „Ich kann mich nicht erinnern, wann wir in Biberach das letzte Mal einen Kältetoten hatten.“ Finanziert wird dieses Angebot durch den Landkreis Biberach. Nach Auskunft von Bernd Schwarzendorfer, Sprecher des Landratsamts, kostet die Vorhaltung des Gebäudes den Kreis zwischen 3000 und 3500 Euro pro Jahr. „

Wir als Verein sollen dann sicherstellen, dass danach eine langfristige Lösung gefunden wird“, erläutert Wachter. Wie diese Lösung aussieht, hänge immer vom einzelnen Schicksal ab. So gebe es beispielsweise die Möglichkeit, übergangsweise in einer der städtischen Unterkünfte zu leben. Hauptgrund für Obdachlosigkeit in Biberach sei, dass bezahlbarer Wohnraum fehlt, sagt Wachter. So liege die Mietobergrenze für ein Einzimmer-Apartment in der Kreisstadt bei 330 Euro kalt. Mehr übernehme das Sozialamt nicht, erläutert Wachter. „Ich habe erst am Wochenende wieder die Inserate durchgesehen. In dieser Preisklasse findet sich nichts.“

