Bei Dunkelheit sicher unterwegs

Bereits zum dritten Mal hat in Biberach die Nikolaus-Aktion stattgefunden, diesmal an der Ecke Rißstraße/Ulmer Straße. Innerhalb von knapp einer Stunde waren 100 Schokoherzen an Radfahrer mit Licht verteilt. Nur rund jeder zehnte Fahrradfahrer musste ermahnt werden, erhielt aber auch einen Gutschein, um sich bei drei der örtlichen Radgeschäfte in Biberach das kaputte Licht günstiger reparieren zu lassen oder um sich vergünstigt ein neues Licht anzuschaffen. Auch die Matthias-Erzberger-Schule hat sich im Bereich der Berufsschulen wieder an der Nikolaus-Aktion beteiligt.

Die Nikolaus-Aktion ist Teil der „Tu’s aus Liebe“-Kampagne, die die Arbeitsgemeinschaft Fahrradfreundlicher Kommunen in Baden-Württemberg 2015 gemeinsam mit ihren Mitgliedskommunen zum Thema „Verkehrssicherheit“ ins Leben gerufen hat. Die Kampagne wird seitdem stetig um Aktionen erweitert, die für ein rücksichtsvolles Miteinander im Straßenverkehr werben.