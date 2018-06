„Bei der großen WM bin ich natürlich für Deutschland“

Parallel zur Fußball-Weltmeisterschaft in Russland hat am Montag und Dienstag die Mini-WM auf dem Biberacher Marktplatz stattgefunden. Hier spielten viele Fünft- und Sechstklässler aus dem Verbreitungsgebiet der SZ Biberach die WM der Erwachsenen nach. Was die kleinen Kicker über die Großen sagen, auch mit Blick auf das letzte Gruppenspiel der deutschen Nationalmannschaft gegen Südkorea (Anstoß: Mittwoch, 16 Uhr), wollte SZ-Praktikantin Laura Hummler wissen.

Timo Haller aus Muttensweiler repräsentierte mit seinem Team bei der Mini-WM die Mannschaft Argentiniens. „Bei der großen WM bin ich aber natürlich für Deutschland“, sagt er. Für den Fall, dass Deutschland die Titelverteidigung nicht gelinge, wünsche er sich Russland als Weltmeister. „Gegen Südkorea tippe ich auf ein 3:1 für Deutschland. Ich glaube, wir schaffen die Titelverteidigung“, sagt der Zwölfjährige. Aus seiner Sicht ebenfalls Chancen auf den Titel hat auch England.

Allgemeine WM-Begeisterung zeigt auch Yasmin Kelp aus Biberach: „Ich schaue viele Spiele der WM an“, sagt sie. Die Zwölfjährige bezeichnet sich als Deutschland-Fan und hofft, dass Deutschland auch dieses Jahr die Weltmeisterschaft wieder gewinnen wird. Dem Spiel gegen Südkorea blickt Yasmin Kelp mit gemischten Gefühlen entgegen: „Ich denke, das wird so ähnlich laufen wie gegen Schweden. 2:1 für Deutschland, aber nach einer Zitterpartie.“

Ihre Freundin Emma Henry spielte bei der Mini-WM für Panama. „Gegen Panama war auch das bisher einzige Spiel, das ich verfolgt habe“, so die Elfjährige. Sie sei aufgrund ihrer Wurzeln nämlich England-Fan und verfolge deutsche Spiele eigentlich überhaupt nicht. Das Spiel England gegen Panama mit dem 6:1-Sieg für England habe sie motiviert, die WM weiterzuverfolgen. Ihr Traumfinale wäre Deutschland gegen England, da ihrer Meinung nach sowieso eine der beiden Mannschaften die Weltmeisterschaft gewinnen soll, vorzugsweise natürlich England.

Aufgrund ihrer „coolen Trikots“ bejubelt Simon Laupheimer aus Schemmerhofen dieses Jahr die nigerianische Mannschaft. „Ich glaube aber trotzdem, dass Spanien die besten Aussichten auf den Weltmeistertitel hat“, sagt der Elfjährige. Auch wenn seiner Meinung nach die Titelverteidigung dieses Jahr nicht realistisch ist, traut er der deutschen Mannschaft am Mittwoch einen Sieg zu. Sein Tipp: 2:0 für Deutschland.

Zwar schied sein Team Spanien bei der Mini-WM früh aus, dennoch ist Jannik Ege WM-begeistert und schaut die Spiele am liebsten auf dem Gigelberg an. Auch für Mittwoch ist er optimistisch und traut Deutschland zu, gegen Südkorea vier Tore zu schießen. „Deutschland kommt dieses Jahr auf jeden Fall auch wieder ins Finale“, meint er. Er tippt auf ein Endspiel gegen Frankreich. Bis letztes Jahr habe er selbst Fußball gespielt. Aufgrund seines generellen Interesses für Fußball schaue er also gerne alle Spiele an, nicht nur die der Deutschen.