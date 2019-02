Bei der Erweiterung der Braith-Schule explodieren die Kosten

Erneut wird ein städtisches Bauprojekt erheblich teurer als zunächst gedacht. Der Erweiterungsbau für die Braith-Grundschule im Braithweg 14 soll nach zunächst geschätzten 2,9 Millionen Euro nun vier Millionen Euro kosten. Der Gemeinderat billigte am Donnerstag zwar einstimmig die Planung des Gebäudes in Holzbauweise, von CDU und FDP kam aber scharfe Kritik an den Kosten. Aufgrund der boomenden Baukonjunktur sei es inzwischen kaum noch möglich verbindliche Kostenberechnungen zu bekommen, sagte Baubürgermeister Christian Kuhlmann.

Dass die räumlich beengte Braith-Grundschule den Neubau an der Stelle des früheren evangelischen Kindergartens im Braithweg dringend braucht, ist unumstritten und längst beschlossen. Der Kindergarten soll abgerissen werden, lediglich sein Keller bleibt bestehen und wird ertüchtigt. Der Keller gründet auf der historischen Stadtbefestigung. Der Bau eines neuen Kellers würde einen Eingriff in den Boden und damit verbundene archäologische Untersuchungen bedeuten, die den Bau verzögern könnten.

Der eigentliche Neubau wird in Holzbauweise errichtet. Das hat den Vorteil, dass der bestehende Keller die statische Belastung besser aufnehmen kann. Außerdem ist die Anlieferung der vorgefertigten Holzbauteile aufgrund der schmalen Straße einfacher zu organisieren als die dauerhafte Anfahrt durch Betonfahrzeuge.

Das Gebäude, das vom Konstanzer Architekturbüro Lanz Schwager geplant wurde, bietet im Erdgeschoss Platz für Schulmensa, Küche und sanitäre Anlagen, im Obergeschoss sind Gruppenräume für die Ganztagsbetreuung und der Hort untergebracht, der derzeit sein Domizil in der früheren Gaststätte „Mond“ hat. Das flach geneigte Dach des Neubaus wird extensiv begrünt. „Insgesamt eine sehr schlüssige Lösung“, so Kuhlmann. Weniger schön sei die Kostensteigerung. Aufgrund der boomenden Baukonjunktur seien die Kosten für die Verwaltung momentan eigentlich nicht mehr kalkulierbar. Das sei aber kein Biberacher Phänomen. „Den Kollegen in den Rathäusern in Ulm, Ravensburg oder Friedrichshafen geht es genauso“, sagte der Baubürgermeister. Im Übrigen könne die Stadt froh sein, wenn sie auf eine Ausschreibung überhaupt noch ein Angebot erhalte, „früher waren es acht bis zwölf.“

Auf die Kostensteigerungen mit abgespeckteren Baustandards zu reagieren, sei nicht die Lösung. „Wir wollen mit unseren Gebäuden eine nachhaltige Wirtschaftlichkeit erreichen“, so Kuhlmann. Das schaffe man nicht durch billigeres Bauen. Das Projekt zu stoppen und auf günstigere Preise zu hoffen, sei auch nicht der richtige Weg, die Baukosten gingen seit Jahren nur nach oben.

Insgesamt zehn Millionen Euro

Um bessere Preise zu erreichen, sollen die Firmen bei diesem und auch anderen Bauprojekten mehr Flexibilität beim Ausführungszeitraum der Arbeiten erhalten, sagte Kuhlmann. So ist für den Neubau der Braith-Schule nun ein Baubeginn im Frühjahr 2020 und die Fertigstellung im Sommer 2021 geplant. Bis dahin soll dann auch die Sanierung des bisherigen Schulgebäudes abgeschlossen sein. Beide Maßnahmen kosten zusammen rund zehn Millionen Euro.

Der Neubau, sein Raumkonzept und auch die Dachbegrünung fanden die ungeteilte Zustimmung des Gemeinderats. „39 Prozent Kostensteigerung innerhalb von neun Monaten sind unglaublich bitter und machen uns die Zustimmung schwer“, sagte Friedrich Kolesch (CDU). Aber man sehe keine andere Möglichkeit. „Schön für die Braith-Schule, schlecht für die Stadtfinanzen.“

Das neue Gebäude sein ein Hingucker, sagte Gabriele Kübler (SPD). Sie freue sich auch über die Dachbegrünung. Die Kosten seien heftig, aber es gebe kein Zurück mehr. „Die Braith-Schule platzt aus allen Nähten.“

Die Entscheidung für einen Holzbau sei goldrichtig“, meinte Magdalena Bopp (FW). Sie regte an, zu prüfen, ob bei Elektrotechnik und Beleuchtung noch Einsparpotenziale da seien. „Man muss nicht alles automatisieren.“ Aufgrund der hohen Kosten müsse man unter Umständen, weitere Bauprojekte schieben, „sonst stimmt unser Haushaltsplan nicht mehr“, so Bopp.

An der Kostenschraube sei bereits gedreht worden, sagte Josef Weber (Grüne). Er lobte den Holzbau und die Dachbegrünung sei sinnvoll und nachhaltig.

Otmar Weigele (FDP) kritisierte die massive Kostensteigerung. „In der freien Wirtschaft wäre so etwas nicht nachvollziehbar und hätte dort Konsequenzen arbeitsrechtlicher Natur“, sagte er. Im Übrigen sei das ja kein Einzelfall. Er appellierte aber auch an den Gemeinderat, die Verwaltung nicht ständig mit neuen Projekten zu bombardieren. Er glaube zwar nicht, dass die Baukosten auf Dauer weiter steigen werden, riet aber zu klarer Prioritätensetzung bei Bauprojekten. Man müsse „einem heißgelaufenen Angebot auch mal den Faktor Zeit entgegen setzen“.

Es sei in den vergangenen Jahren im Rat zwar viel über Entschleunigung geredet worden, mischte sich OB Norbert Zeidler in die Debatte ein, „aber ich kenne von Ihnen keinen Antrag, ein Projekt mal nach hinten zu verschieben“, sagte er an die Adresse der Räte. Die anstehenden Sanierungen verschiedener Schulen seien keine „Spaßmaßnahmen“ der Stadt, „das sind Versäumnisse aus der Vergangenheit“, so Zeidler.

Von dieser Kritik fühlte sich FDP-Stadtrat Christoph Funk angesprochen. Seine Fraktion habe nie einen Antrag gestellt, der das Investitionsprogramm erweitert habe. Der Sanierungsstau an den Schulen habe auch damit zu tun, dass man zum Teil lange über Standortalternativen diskutiert habe. Er sei seit 2013 im Amt, entgegnete Zeidler, „und wir haben die Schulthemen relativ schnell abgeräumt. Seit 2014/15 liegt alles glasklar da“. Offen sei nur noch die Entscheidung über eine Sanierung der Birkendorf-Grundschule oder einen Neubau im Talfeld.