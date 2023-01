Bei der Bauplus dreht sich alles um Energie

Im Februar findet in Biberach wieder die Baumesse Bauplus statt. Experten sorgen jetzt dafür, dass die Besucherinnen und Besucher mit konkreten Lösungen für drängende Fragen rechnen können: Ein neu gegründeter Beirat hat festgelegt, welches Thema im Mittelpunkt stehen wird. Es soll um Energie gehen – genauer gesagt um Energie-Autarkie.

Die Bauplus Biberach am 11./12. Februar wird mit einer Neuheit aufwarten. Erstmals soll es ein so genanntes Plus-Thema geben, einen Themenschwerpunkt. Den hat ein Experten-Gremium jetzt festgelegt: der Bauplus-Beirat, den das Messe-Team der Ravensburger Veranstaltungsgesellschaft (RVG) eigens hierfür ins Leben gerufen hat. Zum Beirat gehören unter anderem Walter Göppel, Geschäftsführer der Energieagentur Ravensburg, sowie Fabian Bacher, Geschäftsführer der Kreishandwerkerschaft Biberach.

Die Experten waren sich schnell einig: In diesem Winter muss es auf jeden Fall ums Thema Energie gehen – und darum, den Verbraucherinnen und Verbrauchern angesichts der explodierenden Kosten zu helfen. Die Messe soll die Frage beantworten: „Was können wir tun, um möglichst energie-autark zu werden?“ Angesprochen werden Eigentümer ebenso wie potenzielle Bauherren. Es soll um Neubauten wie auch Bestandgebäude gehen.

Trend ist klar

Schon jetzt kann das Messe-Team einen Trend klar erkennen: Fast 20 Betriebe haben sich bereits angemeldet, die darüber informieren werden, wie man Energie selbst erzeugen oder Energie speichern kann, als Sanierung oder im Zuge eines Neubaus. Weitere 15 bereits angemeldete Aussteller beschäftigen sich damit, wie man ein Haus so dicht und wohlisoliert wie möglich bekommt. Denn auch das ist wichtig: Je geringer der Verbrauch, desto geringer sind automatisch die Abhängigkeit und die Kosten. Und desto einfacher wird es, möglichst energieautark zu leben.

„Autarkie ist ein zentrales Thema fürs Handwerk“, weiß Fabian Bacher von der Kreishandwerkerschaft. „Gerade weil das Thema Autarkie auch all das umfasst, was den Verbrauch senkt. Die Gebäudehülle muss passen. Dann zeigen alle anderen Maßnahmen die beste Wirkung.“ Auf der Messe werden verschiedene Innungen präsent sein. Das bietet den Besucherinnen und Besuchern der Bauplus die Chance, sich Beratung von mehreren Seiten zu holen und ein gutes Zusammenspiel der Gewerke zu planen.

Alternativen gesucht

„Wie kommen wir nur aus der Preisfalle bei Strom, Gas und Öl?“ Diese Frage hört Walter Göppel von der auch für Biberach zuständigen Energieagentur sehr oft. „Momentan kriegen viele Menschen Post von ihren Versorgern. Die Preise steigen, manchmal aufs Vierfache. Klar, dass die Menschen nach Alternativen suchen.“ Das gelte in bestehenden Gebäuden ebenso wie dort, wo neuer Wohnraum entsteht: „Wenn ich jetzt neu baue, sorge ich natürlich von Anfang an dafür, dass ich hinterher so wenig Energie wie möglich brauche und so unabhängig wie möglich bin.“

Er betont ebenfalls: Wer niedrige Energiekosten will, muss an zwei Stellschrauben drehen. Einerseits eigene Energie erzeugen und möglichst auch speichern – andererseits den Verbrauch so weit wie möglich nach unten drücken. Was ihm sehr wichtig ist: vorausschauend handeln. „Wir wissen schon heute, dass der Winter 2023/24 härter wird als der aktuelle Winter. Zugleich muss man aktuell mit erheblichen Wartezeiten rechnen, oft mehreren Monaten, weil derzeit die Nachfrage für Photovoltaik und Handwerker sehr hoch ist. Sprich, wer für den Winter 2023/24 energetisch etwas verbessern will, sollte so bald wie möglich damit anfangen. Die Bauplus ist dafür eine gute Gelegenheit.“

Tickets und Preise

Die Bauplus 2023 in der Biberacher Stadthalle ist am Samstag, 11., und Sonntag, 12. Februar. Die Messe hat an beiden Tagen von 10 bis 17 Uhr geöffnet. Eintrittspreise: Erwachsene 7 Euro, ermäßigt 6 Euro (für Studierende, Rentner und Menschen mit Behinderung). Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre haben freien Eintritt. Es gibt außerdem ein Zwei-Tages-Ticket für zehn Euro (speziell für diejenigen, die das Vortragsforum intensiv nutzen wollen). Messe-Tickets gibt es ab Anfang 2023 online unter www.bauplus-biberach.de.