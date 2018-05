Bei den Torspielern zählt nicht nur das Sportliche

40 junge Talente haben am Fußball-Torspielertag der Stiftung ProKeeper Akademie Oberschwaben (ProKA) in Biberach teilgenommen. Die acht Besten dürfen sich nun auf ein nachhaltiges, professionelles und kontinuierliches Torspielertraining mit Trainer Marian Fedor freuen.

Im Vergleich zum vergangenen Jahr hat sich die Nachfrage an Anmeldungen zum ProKA-Torspielertag dermaßen erhöht, dass es in diesem Jahr einen weiteren Termin Anfang April in Neufra/Donau gab. In Biberach fand auf dem Kunstrasenplatz am Erlenweg nach der Premiere im vergangenen Herbst nun bereits der zweite Torspielertag statt. Viele Fußballinteressierte, Eltern und Sponsoren sahen zu, wie die jungen Torspieler, die aus ganz Oberschwaben nach Biberach gekommen waren, alles aus sich herausholten, um die vorgegebenen Übungen bestmöglich zu meistern. Wie im Vorjahr bekamen die 40 Torspieler eine Ausrüstung gestellt, die von Trikot über Handschuhe bis zur Trinkflasche ein einheitliches Auftreten ermöglichte.

Thorsten Matt als Stargast

Die Herausforderung lag darin, sich über den ganzen Tag hinweg in 20 Übungen aller Art zu zeigen und Spaß zu haben. Die jeweilige Leitung einer Übung übernahm ein Torwarttrainer. Die meisten haben in ihrer früheren Karriere höherklassig im Tor gespielt oder spielen aktuell noch. Als einer der zehn Torwarttrainer und Stargast war Thorsten Matt von Alemania Aachen mit dabei.

In der Mittagspause konnten sich die jungen Torspieler von den Trainern hilfreiche Tipps und Erfahrungen im direkten Gespräch holen und diese auch nach ihren größten Erfolgen befragen. Am Nachmittag wurden die Torspieler in neue Gruppen aufgeteilt. Zugleich wurden die zehn Übungen vom Vormittag in neue Übungen umgestaltet.

Bonuspunkte im direkten Duell

Als kleinen Bonus konnten sich die Torspieler den letzten Wettkampf zunutze machen. Hierfür wurden Jüngere und Ältere getrennt aufgeteilt. Im direkten Duell warfen oder schossen sich immer zwei Torspieler aus einer Entfernung von etwa zehn Metern die Bälle buchstäblich um die Ohren.

In einem Ausscheidungsverfahren wurde auf diese Weise jeweils ein Sieger bei den Jüngeren und den Älteren ermittelt. Diese erhielten jeweils Bonuspunkte für ihre Bewertung.

Unter dem Motto „Wir sind alle Gewinner“ wurden alle 40 Torspieler, die an diesem Tag teilgenommen hatten, am Ende geehrt. Die acht Besten bekamen zusätzlich einen Pokal. Sie erhalten außerdem in den kommenden Monaten ein exklusives Spezialtraining, das ihre Torspielerkarriere in großem Maß fördern soll.

Die ProKA möchte die Torspieler aber nicht nur bei ihrer sportlichen Karriere begleiten. Ebenso wird sehr viel Wert auf Persönlichkeit, Menschlichkeit und Führungsqualitäten gelegt.