Bei Benji lernen Kinder Kerzen ziehen

Auf dem Biberacher Christkindlesmarkt gibt es dieses Jahr einen Stand, an dem Besucher selbst bunte Kerzen ziehen und gestalten können. Den Stand betreut Benjamin Messatchi alias Benji Balloon. 2,50 Euro kostet eine der frei gestaltbaren Kerzen. Zur Auswahl stehen die drei Grundfarben Gelb, Blau und Rot, die die meist jungen Teilnehmer dann selbst zu jeder Farbe mischen können. Dafür brauchen sie die Kerze nur abwechselnd in eine der drei Farben einzutauchen.

„Das Ziehen der Kerzen hat auch etwas mit Farblehre zu tun“, sagt Benji „die Kinder lernen hier, wie sie aus den drei Grundfarben alle andren herstellen können.“ Von 11 bis 20 Uhr hat sein Stand für Interessierte geöffnet. Dabei sind es nicht nur Kinder, die Spaß am Kerzenziehen haben. „Erst gestern war eine Gruppe Erwachsener hier, die das noch nie gemacht hatten und neugierig waren“, sagt Benji. Es kämen auch Jugendliche, die nostalgisch werden würden, wenn sie andere Besucher Kerzen ziehen sähen. „Die kommen dann und meinen, sie hätten das als Kinder damals auch gemacht“ – und warum sollten sie es jetzt nicht mehr tun, fragt er.

Tricks und Kniffe

Sind gerade weniger Leute an seinem Stand, nimmt er sich gerne Zeit für die jungen Künstler. „Dann mache ich gern aufwendigere Kerzen mit ihnen. Zum Beispiel können die Kinder sie durch Einschneiden umformen.“, sagt er. Es gebe aber auch noch viele andere Tricks und Kniffe.

Weil es an diesem Morgen noch so kalt ist, laufen die Vorbereitungen in Benjis Stand etwas holprig an. Denn das Wachs will bei den Temperaturen ungern flüssig werden. Mit einem Heißluftföhn und kochendem Wasser versucht er, das Kerzenwachs zu verflüssigen, bevor in wenigen Minuten der Kindergarten aus Mettenberg mit 13 Kindern zu Besuch kommt. „Wir sind extra dafür hergefahren. Das machen wir auch jedes Jahr so“, sagt eine der Erzieherinnen.

Erst kommen die großen Kinder dran und danach die Jüngeren. „Den Kindern gefällt es, wie sich die Farben ändern und dass sie das selbst bestimmen können“, erzählt sie. Manche von ihnen brauchen noch ein wenig Hilfe, andere machen es schon stolz selbst. Inzwischen ist Benji das vierte Jahr mit diesem Stand auf dem Weihnachtsmarkt vertreten. Mit einer Gruppe Kindergartenkinder ist der 34-jährige Erlebnispädagoge knapp 30 Minuten beschäftigt. Eigentlich hat er schon einen Stand auf dem Christkindles-Markt in Biberach. An diesem verkauft er Wollbekleidung. Als der Betreiber des Kerzenstands aufhörte, fragte er Benji, ob er seinen Stand nicht übernehmen wolle – und er sagte zu. „Weil sich die Kinder auch so sehr darüber freuen, mache ich es jedes Jahr gerne wieder“, sagt er. Das Kerzenziehen auf dem Biberacher Christkindles-Markt gehöre auch einfach schon seit Jahren dazu. Das sei nun mal Tradition, sagt er.