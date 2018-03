Bei Baulücken ist die Stadt machtlos

„Heimvorteil – Wie gerecht ist die Bauplatzvergabe?“ – dieser Frage ist die „Schwäbische Zeitung“ kürzlich in der Reihe Gesprächsstoff nachgegangen. Im Nachgang machte ein Leser die Redaktion darauf aufmerksam, dass es in Biberach und den Teilorten 180 Baulücken, also bebaubare Grundstücke in privater Hand, gibt. Die Sprecherin der Stadtverwaltung, Andrea Appel, bestätigte diese Zahl der SZ und verwies darauf, dass so etwas bei neueren Baugebieten nicht mehr passieren kann.

„Auch wir sind eine dieser Familien, die nach einem Baugrundstück in Biberach suchen“ – mit diesem Worten wandte sich ein Familienvater, der seinen Namen nicht in der Zeitung lesen möchte, an die Redaktion. Seine Frau und er arbeiten seit mehreren Jahren in der Kreisstadt und haben zwei Kinder. „Wir wohnen derzeit bei Riedlingen. Durch die Pendelei bleibt viel Zeit auf der Straße, die wir eigentlich lieber in unser Familienleben stecken wollen“, erläutert er.

Daher möchte sich die Familie nun um ein Grundstück im zweiten Abschnitt des städtischen Baugebiets „Hauderboschen“ bewerben. Bei der Suche nach einem Bauplatz kam bei ihm auch die Überlegung auf, einen aus privater Hand zu kaufen. „Wenn man in Biberach aber niemanden kennt, ist das sehr schwer“, sagt er. Von der Stadt habe er erfahren, dass es 180 solcher Baulücken in Biberach gebe.

Regelmäßige Abfrage

Laut Andrea Appel schreibt die Verwaltung regelmäßig die Eigentümer von potenziellem Bauland an. „Erst vor Kurzem sind wieder Schreiben wegen des neuen Flächennutzungsplans hinausgegangen“, erläutert die Sprecherin. Dabei müsse die Stadt unter anderem abklären, welches Innenentwicklungspotenzial es gibt. „Der Rücklauf an Antworten war mit 60 Prozent okay“, so Appel.

Viele der Eigentümer wollten ihre Grundstücke aber nicht verkaufen. Entweder nutzten sie die Flächen als Kapitalanlage, als Gartenerweiterung oder als mögliches Bauland für Kinder beziehungsweise Enkel.

Es handelten sich dabei vor allem um Flächen in Baugebieten aus den 1970er/80er Jahren, erläutert die Sprecherin. Neuere Baugebiete würden dagegen zu 100 Prozent bebaut. Möglich machen dies die Richtlinien zur Vergabe von Baugrundstücken, die der Gemeinderat festlegt. So muss beispielsweise im Hauderboschen mit einem Bauvorhaben innerhalb von zwölf Monaten ab Beurkundung des Kaufvertrags begonnen werden.

Innerhalb von 36 Monaten ab Beurkundung muss das Vorhaben fertiggestellt sein, inklusive Außenanlagen in Rohplanie. Spätestens zu diesem Zeitpunkt muss auch der Bezug des Gebäudes erfolgen, heißt es darin weiter. Sollten Bauherren dieser Verpflichtung nicht nachkommen, kann die Stadt von ihrem Wiederkaufsrecht Gebrauch machen.

Zum Verkauf zwingen kann die Stadt Eigentümer von Baulücken übrigens nicht. Eine Enteignung von Grundstückseigentümer sei aus rechtlicher Sicht nicht möglich, sagte Biberachs Erster Bürgermeister, Roland Wersch, bereits im Gesprächsstoff-Videointerview. Für ihn komme dieser Schritt ohnehin nicht in Frage: „Eine Enteignung ist kein Weg für die Zukunft.“ Man wolle partnerschaftlich mit Grundstückseigentümern zusammenarbeiten.

Immomesse am 17. und 18. März

Bei der 18. Immomesse im Biberacher Rathaus informiert die Stadt am Samstag, 17. März, von 9 bis 13 Uhr und am Sonntag, 18. März, von 12 bis 16 Uhr über die Baugebiete „Hauderboschen“ und „Breite“ in Rindenmoos. Zudem sind an den beiden Tagen 23 Aussteller vertreten, die Haus- und Wohnungsangebote sowie Dienstleistungen im Zusammenhang mit dem Erwerb einer Immobilie präsentieren. Vorträge runden die Messe ab. Der Eintritt ist kostenfrei.

