Bei 17 Spielplätzen gibt es akuten Handlungsbedarf

Während Biberach in vielen Bereichen spitze ist, gibt es beim Thema Spielplätze noch ordentlich Luft nach oben. Dies zeigt eine Bewertung aller knapp 70 Spiel- und Freizeitanlagen durch ein externes Planungsbüro. Rund ein Drittel der Anlagen weisen einen „akuten Handlungsbedarf“ auf. Mit einer auf die nächsten zehn Jahre angelegten Spielleitplanung will die Stadt nun Abhilfe schaffen. Spielplätze sollen saniert, neu gestaltet und auch komplett neue Angebote wie möglicherweise ein Pumptrack geschaffen werden. Das hat der Bauausschuss einstimmig beschlossen.

Die gute Nachricht vorweg: Wenn es um die Sicherheit geht, schneiden die Spielplätze in Biberach und den Teilorten gut ab. Alle Anlagen werden regelmäßig durch das Baubetriebsamt und den TÜV kontrolliert. Beim Blick auf die Qualität der Spielangebote, die das Büro Planstatt Senner untersucht hat, offenbaren sich jedoch gravierende Unterschiede. So schneiden die Plätze besonders gut ab, die Angebote für verschiedene Altersgruppen machen und deren Spielgeräte die Kreativität der Kinder anregen. „Da ist der Spielwert einer Schaukel oder einer Rutsche einfach nicht so hoch“, so Landschaftsarchitekt Jochen Dörle, der die Bewertung geleitet hat. Wichtig sei auch die Gestaltung der Plätze mit Grünvegetation.

Weißes Bild und Ziegelweg zuerst

17 Spielplätze in Biberach haben demzufolge akuten Handlungsbedarf, darunter die Plätze Weißes Bild und am Ziegelweg. Diese sollen für insgesamt 50 000 Euro kurzfristig saniert werden. Außerdem laufen Planungen für die Neugestaltung der Spielpunkte am Ochsenhauser Hof und am Kesselplatz. Gebaut wird dieses Jahr ein neuer Spielplatz im Wohngebiet Hochvogelstraße. Der Spielplatz auf der Rißinsel soll im Zuge der Renaturierung des Rißkanals erweitert werden.

Zwar hat die Stadt bereits 1997 ein Spielplatzkonzept aufgestellt. „Dieses wurde aber nie fortgeschrieben“, sagte Baubürgermeister Christian Kuhlmann. Mit der Folge, dass in Neubaugebieten wie im Talfeld zwar vorbildliche neue Spielanlagen geschaffen wurden, bestehende Plätze aber zum Teil in die Jahre kamen.

Weil diese aber sowohl aus finanziellen als auch personellen Gründen nicht alle auf einmal in einen Topzustand gebracht werden können, hat der Bauausschuss nun eine neue Spielleitplanung verabschiedet. Sie sieht für die nächsten zehn Jahre auch eine Reihenfolge vor, in der die einzelnen Spielplätze saniert oder neu gestaltet werden. „Es gibt auch einige kleinere Spielplätze, die wir in diesem Zusammenhang wohl auch abbauen werden“, sagt Kuhlmann. Dies geschehe voraussichtlich dann, wenn es andere Plätze mit einem ähnlichen Angebot in unmittelbarer Nähe gebe. „Ich weiß, dass das ein schwieriges Thema ist“, so Kuhlmann.

Potenzial sieht das externe Planungsbüro in Biberach auch für neue Angebote wie einen Pumptrack – eine mit Wellen und Steilwandkurven versehene Strecke für BMX-Fahrer und Skater – aber auch für Bewegungsangebote für ältere Menschen.

Für die CDU bezeichnete Friedrich Kolesch die Spielleitplanung als gute Grundlage, die regelmäßig überprüft und weiter bearbeitet werden müsse. Er regte an, bei der Planung der einzelnen Spielplätze auch die Bürger zu beteiligen.

Was wird aus Lindele-Sportplatz?

Lutz Keil (SPD) beklagte, dass auf den Spielplätzen im Bereich Weißes Bild „besonders viel Tristesse“ herrsche. „Gerade dort sind aber viele Kinder.“ Er sprach sich auch für mehr Sitzgelegenheiten an den Spielplätzen aus. Die Stadt müsse sich außerdem überlegen, wie der Sportplatz Lindele als Freizeitgelände weiter genutzt werden könne, so Keil.

Auch Magdalena Bopp sprach im Bezug auf die Spielplätze Weißes Bild und Ziegelweg von einem „Bild des Jammers“. Auch am Spielplatz Dunanstraße stünden seit 20 Jahren dieselben Geräte. Auch sie forderte eine Konzept für den Lindle-Sportplatz. „Nicht dass der irgendwann als Bauplatz endet“, so Bopp. Josef Weber (Grüne) äußerte den Wunsch nach einem Spielplatz bei der Schule in Mettenberg. Alfred Braig (FDP) legte bei der Spielplatzplanung ebenfalls Wert auf eine Bürgerbeteiligung.

Eine solche sei für die gesamte Spielleitplanung nicht vorgesehen, sagte Kuhlmann. „Man kann aber darüber nachdenken, die Anwohner bei der Planung eines Spielplatzes in ihrer Nähe mit einzubinden.“