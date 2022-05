Begleithundeprüfung beim Schäferhundeverein Biberach

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Bei der Ortsgruppe Biberach des Schäferhundevereines (SV) fand am 23.April die diesjährige Begleithundeprüfung mit Verkehrsteil statt. Die Begleithundeprüfung ist Voraussetzung für eine weitere Teilnahme am Hundesport und der Zucht, des weiteren kann in manchen Gemeinden eine Ermäßigung der Hundesteuer beantragt werden.

Angetreten sind dieses Jahr sechs Hundeführer mit ihren Vierbeinern. Drei der Teilnehmer sind Mitglieder der Ortsgruppe Biberach des Schäferhundevereins und hatten sozusagen ein Heimspiel. Diese sind Jürgen Maucher mit seinem Appenzeller Lenny, Lotte Bubeck mit ihrem Großpudel Enriko und Walescka Schefold mit ihrem Elo Picasso. Als vereinsfremde Teilnehmer meldeten sich Stefanie Sitzmann mit ihrem Australian Shepard Enjo, Michael Frick mit seinem Mischling Rocky und Andreas Spähn mit seinem Tibet Terrier Bathi.

Zur theoretischen Sachkundeprüfung waren neben drei Prüflingen für die Begleithundeprüfung Lotte Bubeck, Walescka Schefold und Jürgen Maucher auch Fabienne Schefold, Jugendwartin Krystyna Jarka und Michaela Weidenlener gemeldet.

Die Begleithundeprüfung mit Verkehrsteil gliedert sich in vier Teile. Zunächst müssen die Teilnehmer einen theoretischen Sachkundenachweis ablegen. Es werden die Kenntnisse rund um die Hundehaltung mittels Multiple Choice Fragen geprüft. Danach werden alle Hunde zum Wesenstest vorgeführt. Richter Clemens Werner nähert sich jedem Hund mit einem Gerät zum Auslesen des Microchips unter der Haut.

Nach diesen beiden Teilen geht es zum praktischen Teil. Ein Hundeführer legt sein Tier neben dem Vorführgelände ab und entfernt sich zirka zwanzig Meter von ihm, währen der andere Hundeführer seine festgelegten Schrittfolgen mit und ohne Leine vorführen darf. Hat der vorgeführte Hund seine „Sitz“ und „Platz“-Übung und das Abrufen absolviert, wird gewechselt.

Richter Clemens Werner beurteilt hierbei den Kontakt des Hundeführers zu seinem Tier, die Genauigkeit der Übungen sowie die Aufmerksamkeit des Hundes und entdeckt alle heimlichen Hilfestellungen. Anschließend bewertet Richter Clemens Werner das Verhalten der Hunde im Straßenverkehr und gegenüber fremden Verkehrsteilnehmern, wie Joggern oder Fahrradfahrern.

Fünf Teilnehmer haben an diesem Tag die Begleithundeprüfung bei der Ortsgruppe Biberach bestanden.