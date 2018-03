Begabte Schüler erhalten mehr Förderung

Um leistungsstarke Schüler besser zu fördern, haben Bund und Länder das Projekt „Leistung macht Schule“ gestartet. Ziel ist es, passende Förderkonzepte für begabtere Kinder zu entwickeln. Gelingen soll dies durch eine enge Zusammenarbeit von Schule und Wissenschaft. Mit dabei sind die Biberacher Schulen, die Birkendorf-Grundschule und die Dollinger-Realschule.

„Lange Zeit haben wir uns vorrangig um leistungsschwächere Schüler gekümmert“, sagt Dolli-Rektor Marcus Pfab. Jetzt nehme die Politik endlich auch wieder die leistungsstarken Kinder in den Blick. Er freut sich darüber, dass die Dolli eine von vier Realschulen in Baden-Württemberg ist, die für die Initiative ausgewählt wurde. „Klar, es ist Prestige mit dabei. Aber was mir wichtiger ist: Die Schüler haben etwas davon“, so Pfab. Für Roland Attl ist das Projekt eine Bestätigung seiner Arbeit. Denn der Mathematiklehrer leitet die „1er-AG“, die in der Abschlussklasse darauf abzielt, Schüler mit Talent auf die Abschlussnote „Sehr gut“ im Fach Mathe zu bringen. „Der Erfolg hat uns mit dazu motiviert als Kollegium, uns an der Initiative zu beteiligen“, so Pfab.

Freiwilliger Matheunterricht

Die „1er-AG“ gibt es seit vergangenem Schuljahr. Im Premierenjahr besuchten zwischen sieben und acht Schüler die AG, so Attl. In diesem Schuljahr sind es 17 Zehntklässler. Doch nicht nur die Teilnehmerzahl ist gestiegen, auch der Stundenumfang. In 2016/17 dauerte eine Einheit 45 Minuten, seit diesem Schuljahr 90 Minuten. „Wir treffen uns immer mittwochs. Während ihre Mitschüler frei haben, vertiefen sie ihre Mathekenntnisse – und das freiwillig“, sagt der Lehrer. Die Jugendlichen arbeiten in Kleingruppen, lösen weitgehend selbstständig die Aufgaben. „Bei Fragen unterstütze ich die Schüler“, erläutert Attl. „Möglichst ohne den Lösungsweg zu verraten.“ Die Rechnungen sind auf gymnasialem Niveau. Attl war ein paar Jahre am Wieland-Gymnasium tätig und weiß daher, worauf es ankommt.

Zu Beginn des Schuljahrs informieren ihn die Kollegen, welche Schüler für die AG geeignet sein könnten. „Es kommt nicht nur auf Noten an, sondern auch darauf, wie gut die Schüler reflektieren und sich selbst einschätzen können“, erläutert Attl. „Wer sich entscheidet mitzumachen, der sollte dann auch regelmäßig mit dabei sein.“ Grundsätzlich sei die Teilnahme aber freiwillig, erläutert der Lehrer. Im vergangenen Schuljahr hätten bis auf einen Schüler alle ein „Sehr gut“ bei den Abschlussprüfungen erreicht. Die „1er-AG“ soll an der Dolli ein Baustein von vielen beim Projekt „Leistung macht Schule“ sein. Angedacht ist, in Klasse fünf zu diagnostizieren, welche Schüler welche Potenziale haben. Erste Angebote soll es ab der Klassenstufe sechs geben. „Leistung macht Schule“ zielt dabei auf die Fächer Deutsch, Mathe, Englisch und Naturwissenschaften ab.

Leseförderung im Blick

Bei der Birkendorf-Grundschule, die eine von 15 teilnehmenden Grundschulen im Südwesten ist, soll der Schwerpunkt auf der Leseförderung liegen. „Das Konzept umfasst eine Lernverlaufsdiagnostik, differenzierte Leseförderung und auch Feedback-Gespräche“, erläutert die Konrektorin Simone Götz. Lesen können und Texte verstehen sei für alle Fächer wichtig. „Labor-Experimente, Mathematikaufgaben, Texte im Sachunterricht können nur verstanden und bearbeitet werden, wenn das Kind Lesetechnik, Leseverständnis sowie sinnentnehmendes Lesen beherrscht“, so die Konrektorin. Eine endgültige Entscheidung, ob die Birkendorf-Grundschule sich an dem Teilprojekt teilnehmen kann, soll bis Mitte Juni fallen.

Warum die Birkendorf-Grundschule für die Initiative „Leistung macht Schule“ ausgewählt wurde, führt die Rektorin auf zwei Dinge zurück. „Erstens sind wir mit mehr als 200 Kindern eine vergleichsweise große Grundschule und zweitens haben wir schon seit Längerem einen naturwissenschaftlichen Schwerpunkt über unser Labor“, sagt Götz. Das Labor gibt es seit dem Schuljahr 2010/11. Ziel sei es, die bei den Kindern vorhandene Freude an den Naturwissenschaften zu entwickeln beziehungsweise zu wecken. Hierbei würden schon Begabungen und Kreativität von Schülern erkannt und gefördert, so wie es eben der Grundgedanken bei „Leistung macht Schule“ ist.

Wissenschaftler begleiten Schulen

Die Initiative „Leistung macht Schule“ dauert zehn Jahre. In der ersten Phase erarbeiten die Schulen Konzepte für die Förderung von leistungsstärkeren Schülern. Dabei werden sie von Wissenschaftlern beraten. Diese evaluieren die Ansätze aus Praxissicht und überprüfen sie auf ihre Wirksamkeit. Während der zweiten Phase sollen die Ergebnisse in die Fläche getragen werden. Die in der ersten Phase beteiligten Schulen sollen als Multiplikatoren für weitere Schulen dienen. Wissenschaftlich begleitet wird all dies von einem Forschungsverbund unter Leitung von Gabriele Weigand von der Pädagogischen Hochschule Karlsruhe. Darüber hinaus gibt es Cluster, also Gruppen, innerhalb derer Dienstbesprechungen und ein Austausch stattfinden sollen. Im Cluster „Ravensburg“ sind acht Schulen vertreten, darunter die Birkendorf-Grundschule, die Dollinger-Realschule, die Federsee-Gemeinschaftsschule Bad Buchau sowie das Spohn-Gymnasium Ravensburg mit Hochbegabtenzug. Letzterer Schule obliegt die Koordination der Gruppe.