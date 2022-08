Beeindruckende Führung

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Die Ausstellung „Ankommen 1945 – 1960“ im Museum Biberach war Ziel des diesjährigen Ferienprogramms des Sängerbundes. In dem Rundgang brachte Edeltraud Garlin der interessierten Gruppe den Zeitrahmen der Ausstellung in anschaulicher Weise näher. Die teilweise persönlichen Erinnerungen von Garlin gaben der Führung eine besondere Dynamik.

Kaum vorstellbar, dass nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs 14 Millionen Flüchtlinge und Vertriebene in dem zerstörten und geteilten Deutschland aufgenommen wurden. In Biberach waren es zwischen 1945 und 1960 fast 6000 Menschen bei 21000 Einwohnern. Das war nicht einfach zu bewältigen. Wilhelm Leger war 1946 Bürgermeister von Biberach und setzte sich sehr stark für den Wohnungsbau und die Ansiedlung größerer Unternehmen ein. Wie Edeltraud Garlin erläuterte, fanden viele Flüchtlinge und Vertriebene hierdurch einen Arbeitsplatz und trugen somit auch zur positiven Entwicklung der Stadt bei.

Im Anschluss an die Führung wurde beim Ausklang in der „Goldenen Ente“ die Möglichkeit genutzt, das Gehörte und Gesehene in der Diskussion miteinander zu vertiefen.