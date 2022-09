Beeindruckende Bilder von Straßenkünstlern aus Kongo

Die Vernissage findet am 2. September um 19.30 Uhr im Komödienhaus statt. Der Künstler wird anwesend sein. Weitere Öffnungszeiten sind immer mittwochs bis freitags von 14 bis 17 Uhr und samstags, sonntags sowie an Feiertagen von 11 bis 17 Uhr. Während des Biberacher Kulturparcours am 16. September ist die Ausstellung bis 22 Uhr geöffnet. Am 23. September bleibt die Ausstellung geschlossen. Der Eintritt ist frei.

