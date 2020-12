Bedürftigen Menschen eine Freude machen

Einen Umschlag mit einem Einkaufsgutschein und dem Aufdruck „Wir möchten Ihnen eine Freude machen“ hat Clubpräsident Martin Ehrlich im Namen des Rotary Clubs Biberach kürzlich an die Kunden der Tafelläden Biberach, Laupheim und Ochsenhausen verteilt. Insgesamt 5000 Euro hatte der Serviceclub für diese Aktion zur Verfügung gestellt, um bedürftigen Menschen der Region eine kleine Weihnachtsüberraschung zu bereiten.

Präsident Ehrlich und Clubmitglied Jobst Isbary, für Sozialprojekte zuständig, mussten feststellen, dass es aufgrund des Datenschutzes so gut wie gar nicht möglich ist, bedürftige Menschen ausfindig zu machen. Da man die Spende nicht unpersönlich an eine der caritativen Organisationen des Landkreises geben wollte, sondern eine Möglichkeit persönlichen Kontakts suchte, kam Ehrlich auf die Idee, an einem vorher nicht bekannten Einkaufstag in den Tafelläden Einkaufsgutscheine auszugeben. Der „Biberacher Geschenkgutschein“ der Werbegemeinschaft, der Gutschein des „Treffpunkt Laupheim“ beziehungsweise des Gewerbevereins Ochsenhausen kann in allen Fachgeschäften der jeweiligen Ausgabeorganisationen eingelöst werden.

Für Daniela Ruf, Leiterin des vom DRK geführten und von Ehrenamtlichen betreuten Biberacher Tafelladens, ist das „eine super Aktion, die natürlich keine langfristige Hilfe ist, aber kurzfristig ermöglicht, etwas außerhalb der Reihe zu kaufen, was man sich sonst kaum leisten kann“.

Ähnlich sieht es auch Karin Lebetz, eine der Ehrenamtlichen, die den Ochsenhausener Martinsladen der beiden Kirchengemeinden betreut: „Wenn ich an unsere Kunden denke, zum Teil mehr als sechsköpfigen Familien, kranke ältere Menschen oder gesundheitsbedingte Arbeitsunfähige, die bis aus dem Illertal zu uns kommen, dann ist das vielleicht ein Tropfen auf den heißen Stein, wird aber dringend gebraucht.“ Auch für Rose Demuth, die als 82-jährige immer noch den Martinusladen der beiden Kirchengemeinden in Laupheim führt, ist das „ein schöner Geldbetrag, insbesondere für ältere alleinstehende Witwen oder für Alleinerziehende, denen das monatlich zur Verfügung stehende Geld kaum reicht“.

Für die beteiligten Rotarier war der Kontakt mit den Tafelläden eine besondere Erfahrung: „Es verdient großen Respekt, was die Ehrenamtlichen in Biberach, Laupheim und Ochsenhausen leisten und in welchem Maß sie auch von Einzelhändlern und Discountern unterstützt werden“. Schließlich werden hier wöchentlich mehr als 400 Kunden, die sich durch einen Berechtigungsschein des Sozialamtes ausweisen müssen, mit Lebensmitteln und Drogerieartikeln versorgt.