Becker berät mit anderen Experten die Bundesregierung bei Energieeffizienzstrategie

Martin Becker, Professor für Gebäudeautomation und Energiemanagement an der Hochschule Biberach (HBC), ist in die Runde der Wissenschaftler berufen worden, die die Bundesregierung zur Energieeffizienzstrategie 2050 (EffSTRA) beraten.

Zur Erarbeitung der Strategie sieht das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie einen Dialog vor, der unter dem Titel „Roadmap-Prozess Energieeffizienz 2050“ über einen Zeitraum von zwei Jahrenläuft. Es gibt insgesamt sechs Arbeitsgruppen: Industrie, Gebäude, Qualifikation Fachkräfte, Digitalisierung und Systemfragen. Martin Becker ist in der AG Gebäude vertreten. In den Arbeitsgruppen sollen die Grundlagen der Effizienzpolitik für das Zeitfenster 2030 bis 2050 sowie Strukturen und Ansätze für rechtliche, ökonomische und politische Rahmenbedingungen erarbeitet und erörtert werden.

Die Bundesregierung will mit diesem Dialogprozess die erforderlichen Fortschritte bei der Energieeffizienz vorantreiben. Die Kampagne läuft unter dem Slogan „Efficiency First“.

Organisiert wird der Prozess durch die Deutsche Energie-Agentur (dena), wissenschaftlich begleitet wird der Dialog durch das Fraunhofer Institut ISI, das Wuppertal Institut, das Institut für Energie- und Umweltforschung Heidelberg sowie das Wirtschaftsforschungs- und Beratungsunternehmen Prognos.

Martin Becker wird in den kommenden Monaten an sechs AG-Sitzungen teilnehmen. Anschließend werden die Ergebnisse aus den Arbeitsgruppen in einer Plenarveranstaltung zusammengeführt und daraus Handlungsempfehlungen für die Bundesregierung erarbeitet.

Gerade der Gebäude-Sektor biete große Effizienzpotenziale, erläutert Martin Becker, denn rund 40 Prozent der Endenergie in Deutschland werden für Gebäude und deren Anlagentechnik eingesetzt. „Hier sind erhebliche Einsparpotenziale vorhanden“, sagt er.

Das Thema Energieeffizienz gehört zu den Themenschwerpunkten der Hochschule Biberach in Lehre und Forschung. Professor Dr.-Ing. Martin Becker lehrt in den Studiengängen Energie-Ingenieurwesen, Gebäude- und Energiesysteme sowie Gebäudeautomation die Themengebiete Mess-, Steuer- und Regelungstechnik sowie Automatisierungstechnik, zudem leitet er zahlreiche Forschungsprojekte, auch im Verbund mit weiteren Institutionen und Unternehmen.

Martin Becker gehörte zuletzt der Hochschulleitung an und verantwortete als Prorektor das Geschäftsfeld Forschung und Transfer. Auch außerhalb der HBC ist Martin Becker in verschiedenen Gremien tätig, unter anderem ist er Vorsitzender des Fachausschusses Elektrotechnik und Gebäudeautomation der Gesellschaft für Bauen und Gebäudetechnik (GBG) des Vereins Deutscher Ingenieure (VDI) sowie Vorstandsvorsitzender im Baden-Württemberg Center of Applied Research (BW CAR), einem überregionalen Netzwerk für forschungsstarke Professorinnen und Professoren der Hochschulen für Angewandte Wissenschaften in Baden Württemberg. Gleichzeitig ist Becker in BW-CAR Sprecher des Forschungsschwerpunktes ENERSource – Energiesysteme und Ressourcenmanagement.