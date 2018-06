Beavers wollen zweitbeste Defensive knacken

Die American Footballer der Biberach Beavers empfangen in der Regionalliga Südwest am Samstag um 16 Uhr die Weinheim Longhorns zum zweiten Heimspiel in Folge. Vor zwei Wochen hatten die TG-Footballer zuletzt die Pforzheim Wilddogs zu Hause mit 51:38 besiegt.

Für die Biberach Beavers läuft die erste Regionalliga-Saison bisher sehr gut. Mit 243 Touchdown-Punkten stellen sie den besten Angriff der Liga. Zudem haben die Biberacher fünf von sechs Spielen gewonnen und stehen momentan auf Tabellenplatz zwei. Die Mannschaft aus Oberschwaben ist auf dem Vormarsch.

Balance stimmt nicht

Ganz anders sieht es bei den Gästen aus Weinheim aus. Der Meister der vergangenen Spielzeit erlebt aufgrund vieler Umbrüche bisher eine Saison zum Vergessen. In sechs Spielen kassierten die Longhorns fünf Niederlagen. Die letzten beiden Auswärtsspiele wurden verloren, am vergangenen Wochenende gab es eine 0:14-Pleite gegen die Heilbronn Miners. Dabei wurde die momentane Misere deutlich – den Longhorns gelingen irgendwie keine Punkte. Mit nur 64 eigenen Touchdown-Punkten stellen sie den schlechtesten Angriff der Liga. Auf der anderen Seite haben die Weinheimer die zweitbeste Defensive nach Spitzenreiter Karlsruhe. Die Balance stimmt nicht.

Die Chancen auf einen Heimsieg sehen gut aus für die Beavers, aber die Longhorns werden es ihnen sicher nicht leicht machen wollen, zu Punkten zu kommen. Diese wird sich das Heimteam von Cheftrainer Dominik Brodschelm hart erarbeiten müssen.

Der Fokus der Beavers-Spieler und -Trainer liegt ganz klar auf dem Spiel am Samstag, aber die Biberacher haben Weinheim vor Augen und auch Karlsruhe im Hinterkopf. Denn nach dem kommenden Heimspiel geht es auswärts am 7. Juli zum vielleicht entscheidenden Duell um die Meisterschaft nach Karlsruhe gegen die KIT Engineers. Doch zunächst gilt es, die Generalprobe zu Hause gegen die Longhorns mit Bravour zu meistern. Dass die Beavers das können, zeigten sie im Hinrundenspiel beim 41:16-Sieg. Diesen wollen die TG-Footballer nun gern vor eigener Kulisse wiederholen.