Beavers wollen eigene Fans belohnen

Nach der zweiten Saisonniederlage der American Footballer der Biberach Beavers im „Schützenbowl“ gegen die Straubing Spiders steht am Samstag direkt das nächste Heimspiel für die Oberschwaben vor der Tür. Gegner sind in der German Football League (GFL) 2 Süd dieses Mal die Darmstadt Diamonds, die man in dieser Saison und in der Aufstiegsrunde der vergangenen Spielzeit bereits bezwingen konnte. Der Kickoff erfolgt um 16 Uhr.

Den Hauptgrund für die Niederlage am vergangenen Samstag sieht Beavers-Headcoach und Defensive Back Oscar Vazquez-Dyer im Spiel der Offensive Line: „Wir hatten Probleme mit Straubings Defensive Line. Unsere Offensive Line war unsere Stärke in den letzten beiden Spielzeiten. Dieses Jahr ist das etwas anders und unsere gesamte Offensive leidet darunter.“ In der GFL2 Süd sind die Gegner natürlich auch andere als in der Regionalliga. Die Straubing Spiders sind ein starkes Team und haben mit Justin Sottilare einen Quarterback, der in Deutschland über Erstligaerfahrung verfügt. „Dazu haben sie zwei Spieler aus Frankreich geholt. Sie werden den Rest der Saison sehr stark sein“, erklärt Vazquez-Dyer.

Der Gegner am kommenden Samstag ist jedoch ein anderer: die Darmstadt Diamonds. Bereits Anfang Juni standen sich beide Mannschaften gegenüber. Dabei konnten die Beavers auf fremdem Platz mit 28:7 deutlich gewinnen. Auch Vazquez-Dyer will das Spiel am Samstag unbedingt siegreich gestalten. „Wir müssen einfach einen Weg finden, um zu Hause zu gewinnen. Alle unsere Niederlagen in den letzten drei Jahren haben wir daheim hinnehmen müssen“, sagt der Beavers-Headcoach. „Wir müssen unsere Fans belohnen und gewinnen. Darmstadt hat zu Beginn Straubing geschlagen, wir erwarten also einen harten Kampf.“

Das größte Problem ist und bleibt aber die Offensive Line der TG-Footballer mit ihren Verletzungsproblemen. „Es ist wirklich problematisch. Wenn einer von den Jungs zurückkommt, verletzt sich ein anderer. Bei der Offensive Line müssen sich fünf Körper wie mit einem Kopf bewegen“, erläutert Vazquez-Dyer. „An dieser Stelle mal ein großes Lob an die Back-ups, die dafür gesorgt haben, dass wir immer noch vorne mitspielen.“

In der Tat stehen die Beavers trotz zweier Niederlagen mit Platz drei hervorragend da, haben nur eine Niederlage mehr auf dem Konto als Tabellenführer Saarland Hurricanes und sind punktgleich mit Meister Ravensburg. Auch der Klassenerhalt konnte schon gesichert werden. „Es ist eine große Erleichterung zu wissen, dass man nächstes Jahr wieder dabei ist“, so der Beavers-Headcoach. „Viele haben daran gezweifelt, dass wir uns etablieren können, nachdem wir so rasend aufgestiegen sind. Dass wir dort stehen, wo wir stehen, ist Ausdruck der harten Arbeit, die jeder Einzelne investiert hat.“ Noch stünden aber fünf Spiele vor der Mannschaft in dieser Saison. „Wir dürfen nicht stolpern, sonst kann es genauso schnell wieder rückwärts gehen“, sagt Vazquez-Dyer. „Wir wollen eine Kultur und Tradition des Gewinnens in Biberach etablieren.“

Dabei helfen soll auch der neue Offensive Lineman James Simpson. „Wir haben ihn geholt, um unsere Offensive zu stabilisieren und er fügt sich super ein“, sagt der Beavers-Headcoach. „Es ist nicht einfach, in ein neues System geworfen zu werden und gleich zu liefern, aber er hat einen bewundernswerten Job gemacht. Er sagte, dass unsere Fanbase die beste ist, die er kennt und definitiv besser als alles, was er erwartet hatte.“