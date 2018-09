Beavers wollen den ersten Schritt machen

Die American Footballer der Biberach Beavers treten am Samstag um 16 Uhr zum ersten Play-off-Spiel um den Aufstieg in die German Football League (GFL) 2 an. Für die TG-Footballer geht es zu den Fursty Razorbacks im Stadion auf der Lände in Fürstenfeldbruck. Für die Mannschaft von Headcoach Dominik Brodschelm, den Meister der Regionalliga Südwest, ist es das erste von zwei Relegationsspielen. Das zweite Spiel findet am 22. September in Biberach gegen die Darmstadt Diamonds, den Meister der Regionalliga Mitte, statt. Insgesamt steigen am Ende zwei Mannschaften in die GFL2, die zweithöchste Spielklasse Deutschland, auf.

Mit den Fursty Razorbacks spielen die Biberacher gegen den Meister der Regionalliga Süd. Die Razorbacks legten eine souveräne Saison hin, holten elf Siege bei nur einer knappen Niederlage und konnten sich somit gegen die zweitplatzierten München Rangers durchsetzen. Die Razorbacks waren vor einem Jahr erst aus der GFL 2 Süd abgestiegen und streben den direkten Wiederaufstieg an. Das ist der große Vorteil für die Oberbayern – sie haben bereits Zweitligaerfahrung. 2016 war ihnen der Aufstieg gelungen, einige Spieler von damals sind noch im Kader.

Offensivstarke Razorbacks

In der Regionalliga Süd stellte das Team von Headcoach Florian Müller die beste Offense (468 Punkte) und die beste Defense (194 gegnerische Punkte). In fünf Spielen konnte man die 40-Punkte-Marke knacken, zweimal sogar mehr als 60 Zähler erzielen. Die Meisterschaft sicherte man sich aber im direkten Duell mit den Münchnern. Das Hinrundenspiel wurde in München mit 33:27 und das Rückrundenspiel vor heimischer Kulisse mit 36:20 gewonnen. In beiden Partien überzeugte US-Quarterback John Eddy, der das Herzstück der Razorbacks-Offense ist.

Die Beavers freuen sich über einen Gegner dieses Kalibers. Die Euphorie im Team und bei den Fans ist groß. Mit zwei Fanbussen werden die Biberacher nach Fürstenfeldbruck reisen und wollen so die Begegnung zu einer Art Heimspiel machen. Während die Razorbacks in die Zweite Liga zurückwollen, sind die Play-offs für die Beavers der bisher größte Erfolg der Vereinsgeschichte. Die Biberacher reisen mit einer überragenden Offensive an. 549 eigene Punkte bedeuten die meisten Zähler aller Regionalligen. US-Runningback Spencer Payne spielte eine überragende Saison und steuerte 34 Touchdowns bei.

Dazu fand Quarterback Michael van Deripe mit 37 Touchdown-Pässen acht verschiedene Spieler. Auf den Receiver-Positionen überzeugten Sebastian Holzhauer und Yannick Rust mit je acht und Bastian Wieland mit sieben Touchdowns. Neunmal übertrafen die Beavers die 40-Punkte-Marke und zweimal schlugen am Ende mehr als 60 Zähler zu Buche, darunter auch ein Rekord von 77 Punkten gegen die Weinheim Longhorns.

Beavers-Defensive überzeugt

In Biberachs Defensive überzeugten Michael Burgmaier und Jonas Ballenberger sowie Defense-Coordinator Oscar Vasquez-Dyer mit einigen Interceptions. Die Defensive-Line um Burgmaier, Andreas Wohnhas und Co. übte permanent Druck auf die gegnerischen Quarterbacks aus. Beide Mannschaften wissen also, wie man Punkte auf die Anzeigetafel bringt, aber es wird am Samstag besonders auf die Defensive ankommen. „Offense wins games, Defense wins Championships“, lautet eine Weisheit aus dem US-amerikanischen Sport. Die Biberacher müssen wachsam sein, da die Razorbacks Stellungsfehler und Unachtsamkeiten sicher knallhart bestrafen werden. Doch diese einmalige Chance wollen sich die TG-Footballer aus Oberschwaben nicht nehmen lassen. Mit einem Sieg in Fürstenfeldbruck könnten sie das Tor zur GFL2 ganz weit aufstoßen.