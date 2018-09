Beavers wollen Aufstieg perfekt machen

Die American Footballer der Biberach Beavers bestreiten am Samstag das zweite Play-off-Spiel um den Aufstieg in die German Football League (GFL) 2 Süd. Zu Gast im Biberacher Stadion sind die Darmstadt Diamonds (Spielbeginn: 16 Uhr). Mit einem Sieg oder einem Unentschieden können die TG-Footballer den Sprung nach oben und damit den größten Erfolg in der Vereinsgeschichte perfekt machen. Durch den knappen 34:33-Sieg gegen die Fursty Razorbacks haben die Oberschwaben alle Karten selbst in der Hand. Bei einer Niederlage wären sie auf Schützenhilfe im letzten Play-off-Spiel der Diamonds gegen die Fursty Razorbacks am 30. September angewiesen.

Die Darmstadt Diamonds kommen aber sicher nicht als Zuschauer nach Biberach. Das Team von Neu-Headcoach Andreas Hocke hat vor der Saison viel in den Kader und in den Trainerstab investiert, um den Aufstieg zu schaffen. Von 2013 bis 2015 waren die Darmstädter zuletzt zweitklassig, von 2006 bis 2008 spielte man sogar in der GFL. Die Darmstädter bringen eine Menge Erfahrung aus der Vergangenheit mit, wussten aber auch in der Gegenwart zu überzeugen. Mit acht Siegen ohne Niederlage wurden sie souverän Meister der Regionalliga Mitte. Dabei erzielte das Team aus Hessen im Schnitt 44 Punkte, kassierte aber nur acht gegnerische Punkte.

Brodschelm erwartet hartes Spiel

„Von den Videos her schätze ich Quarterback Marc Ehrhardt als sehr stark ein. Er hat eine gute Übersicht und einen starken Arm. Dazu kommt auf der Receiver-Position der US-Amerikaner Willie Milhouse, der bereits bei mehreren GFL- und GFL-2-Teams gespielt hat. Er ist auf alle Fälle ein Schlüsselspieler, auf den wir achten müssen“, analysiert Beavers-Headcoach Dominik Brodschelm die Stärken des Gegners. Auch die Darmstädter Defensive konnte in dieser Saison überzeugen, schadete sich aber immer wieder durch Strafen selbst. „Die Darmstädter waren letzte Woche beim Scouten in Fürstenfeldbruck. Sie werden gut auf uns eingestellt sein. Sie sind auch Meister, sie sind ungeschlagen und und es wird ein ganz hartes Spiel werden“, sagt Brodschelm.

Ein Vorteil für die Biberacher könnte sein, dass die Diamonds ihr letztes Pflichtspiel Ende Juli bestritten haben. Die Beavers hatten bisher keine größeren Pausen und konnten so bisher die Spannung im Team hochhalten. Die Offensive lieferte durch Spencer Payne, Ingo Berther, Sebastian Holzhauer und Kicker Michael Klohnert die Punkte in Fürstenfeldbruck ab. Michael van Deripe führte das Team mit seiner Ruhe in dem hitzigen Match an. Oscar Vasquez-Dyer gelang als Safety ein Big Play mit einem Fumble-Return-Touchdown über das ganze Feld. Die Beavers können also Play-offs und sie sind hoch konzentriert.

Doch wie auch gegen die Razorbacks ist die Qualität des Gegners extrem hoch. Deshalb wollen die Biberacher einen zweiten Vorteil nutzen. „Wir haben die besten Fans der Liga“, sagt Brodschelm: „Es wäre genial, wenn wir bei so einem Spiel auch noch den Zuschauerrekord brechen könnten.“ Alle Zuschauer seien dazu aufgerufen, in Blau gekleidet zum Heimspiel zu erscheinen und Trommeln, Rasseln und alles, was Krach macht, mitzubringen, um ihr Team zum Sieg zu pushen.