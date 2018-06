Beavers wollen am Spitzenreiter dranbleiben

Die American Footballer der Biberach Beavers spielen in der Regionalliga Südwest am Samstag um 16 Uhr gegen die Pforzheim Wilddogs. Für die Biberacher ist es das erste von zwei Heimspielen in Folge.

Die Saisonverläufe der beiden Teams sind sehr unterschiedlich. Die TG-Footballer spielen als Neuling in der Liga bisher eine starke Saison und belegen den zweiten Tabellenplatz. Momentan stellen die Beavers den besten Angriff der Liga und haben Chancen auf die Meisterschaft. Parallel spielt Tabellenführer Karlsruhe Engineers zu Hause gegen Holzgerlingen. Nach Minuspunkten liegen die Beavers aktuell zwei Punkte hinter den Badenern.

Pforzheim muss aufpassen

Pforzheim, der Meister der vergangenen Saison, startete mit drei Niederlagen und nur einem Unentschieden in die Spielzeit und muss aufpassen, dass es nicht noch in den Abstiegskampf geht. Zuletzt konnten zwei Spiele gewonnen werden, die den Wilddogs wieder etwas Luft nach unten verschafften. Am vergangenen Wochenende gab es dann wieder nur ein Unentschieden gegen den Tabellenvorletzten, die Freiburg Sacristans. Die Pforzheimer arbeiten sehr viel an ihrem Kader, es gab einige Verletzte, einige Ab- und Zugänge und die Abstimmung innerhalb des Teams fehlt an manchen Stellen noch. Trotzdem werden sie in Biberach antreten, um sich wichtige Punkte gegen den Abstieg zu sichern und ihre Position im Mittelfeld der Tabelle zu festigen. Die Wilddogs müssen noch dreimal auf fremden Plätzen antreten und haben nur noch zwei Heimspiele.

Die Verteidigung der Pforzheimer steht relativ gut, aber der Angriff kam bislang nicht richtig in Schwung. Dass das so bleibt, dafür will die Biberacher Defensive um Oscar Vasquez-Dyer, Michael Fürgut und Patrick Butler sorgen. Doch auch die Biberacher hatten in letzter Zeit mit einigen Verletzungssorgen zu kämpfen. Die Defensive Line wurde durch Ausfälle stark geschwächt. Dadurch musste immer wieder von den Coaches nachjustiert werden.

Die Offensive hingegen läuft wie eine gut geölte Maschine. Ob durch ein starkes Laufspiel oder durch die Luft – die Vielfalt im Angriff macht es den Gegnern schwer, die Biberacher zu stoppen.

Ein wesentlicher Faktor dürfte am Samstag der Heimvorteil und die Lautstärke der Fans sein. „Wenn unsere Fans richtig Krach machen, dann erschweren sie dem Gegner die Absprachen im Huddle oder an der Seitenlinie“, sagt Headcoach Dominik Brodschelm. „Auch Spielzüge lassen sich an der Linie dann nicht so leicht ändern und das ist ein richtiger Vorteil für uns.“

Mit eingeübten Choreografien wollen die Cheerleader der Beaverettes dafür sorgen, dass die Stimmung auf den Rängen konstant gut bleibt, um so das Team zu unterstützen. Gecoacht werden die Cheers von Anna-Lena Denz und Jane Bartel.

Die Beavers freuen sich jedenfalls auf die zwei Heimspiele hintereinander. Die Partie gegen Pforzheim bildet den Auftakt, in 14 Tagen sind dann die Weinheim Longhorns zu Gast.