Beavers verzichten auf GFL2-Saison

Die American Footballer der TG Biberach spielen in diesem Jahr keine GFL2-Saison. Diese Entscheidung haben die Beavers am Wochenende bekannt gegeben. Auf Facebook begründen sie diesen Schritt damit, dass der Verein Verantwortung für Spieler, Helfer und Fans trage. Weitere Details sollen folgen. Wenige Tage zuvor hatten bereits die Ravensburg Razorbacks erklärt, auf ihre Premierensaison in der ersten Liga zu verzichten. Am Freitag war die Frist abgelaufen, zu der Vereine wegen der Corona-Pandemie ihre Spiellizenz für 2020 zurückgeben haben können.

Für einen möglichen Herbst-Spielbetrieb der GFL haben sich laut American Football Verband Deutschland (AFVD) sechs Vereine entschieden: Berlin Rebels, Dresden Monarchs, Marburg Mercenaries, Munich Cowboys, Potsdam Royals und Schwäbisch Hall Unicorns. Diese Vereine der GFL veranstalten nun mit Verband und Liga einen Workshop, um das weitere Vorgehen zu besprechen.

Aus der GFL 2 wollen acht Vereine den Ligaspielbetrieb 2020 aufnehmen: Assindia Cardinals (Essen), Berlin Adler, Düsseldorf Panther, Fursty Razorbacks (Fürstenfeldbruck), Langenfeld Longhorns, Saarland Hurricanes, Solingen Paladins und Straubing Spiders. Als Saisonstart ist derzeit das Wochenende 5./6. September vorgesehen.