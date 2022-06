Beavers treffen im Heimspiel auf Reutlingen

Das nächste Heimspiel der American Footballer der Biberach Beavers in der Regionalliga Südwest steht an. Zu Gast sind dieses Mal die Reutlingen Eagles am Samstag, 18. Juni, im Stadion an der Adenauerallee. Der Kick-off erfolgt um 16 Uhr.

Im Hinrundenspiel in Reutlingen mussten sich die TG-Footballer dem Aufsteiger mit 13:15 in einem harten Spiel geschlagen geben. Nun sind die Beavers um Headcoach Oscar Vazquez-Dyer zu Hause auf eine Revanche gegen die Eagles aus. Das Heimspiel wird dieses Mal unter dem Motto „Family Day“ stattfinden und nach Angaben der Beavers wieder einige Specials bereithalten.