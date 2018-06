Beavers sind auf Wiedergutmachung aus

Die American Footballer der TG Biberach reisen am kommenden Samstag zum Auswärtsspiel nach Heilbronn, wo sie auf die Miners treffen. Kickoff ist um 16 Uhr im Frankenstadion. Das letzte Aufeinandertreffen der beiden Teams am 19. Mai in Biberach musste aufgrund eines Gewitters beim Stand von 27:7 für die Beavers zu Beginn des zweiten Viertels abgebrochen werden.

Diesmal soll es Donner und Blitz nur auf dem Platz geben. Die Wettervorhersagen sehen gut aus. Vor allem die Biberacher brennen darauf, eine Menge Frust und Enttäuschung in eine starke Leistung umzuwandeln. Die schmerzhafte 31:38-Niederlage am vergangenen Wochenende gegen die Karlsruhe Engineers traf das Team ziemlich hart. Doch die Mannschaft, die sich bereits am Sonntag zu einer intensiven Videoanalyse traf, ist motiviert und will gegen Heilbronn die nächste Siegesserie starten. Denn die Niederlage gegen Karlsruhe war nicht nur bitter, sondern auch die erste Niederlage seit September 2016.

Dass die Oberschwaben den Heilbronnern einiges entgegenzusetzen haben, bewiesen sie im abgebrochenen Hinspiel, als sie im ersten Viertel 20 Punkte erzielten. Doch die Miners werden ihre Lehren aus dem verpatzten Kurzauftritt in Biberach gezogen haben. Momentan sind sie Tabellenzweiter, haben allerdings zwei Spiele mehr als die Biberacher absolviert. Zudem bestritten sie ihr letztes Spiel Ende Mai ebenfalls gegen die Karlsruhe Engnieers – und kamen dort mit 7:59 heftig unter die Räder. Somit treffen am Samstag zwei Teams aufeinander, die beweisen wollen, dass die Niederlagen gegen Karlsruhe nur Ausrutscher waren und das sie zu Recht oben in der Tabelle der Regionalliga Südwest stehen.

In der Offensive haben die Miners bisher ganz ordentlich abgeliefert, doch defensiv ist die Mannschaft sehr anfällig. Sie haben in sechs Spielen 177 Gegenpunkte kassiert und stellen damit die schwächste Verteidigung der Liga. Aufseiten der Biberacher werden vor allem Sebastian Holzhauer und Quarterback Michael Van Deripe diese Schwächen ausnutzen wollen. Beide hatten im Spiel gegen Karlsruhe mit sehr viel defensivem Druck zu kämpfen und wollen sich nun den Frust von der Seele spielen. Auch die Defensive um Safety Oscar Vasquez-Dyer will sich steigern.

Nachholtermin am 11. August

Receiver Bastian Wieland brachte die Marschroute der Biberacher nach dem Spiel gegen Karlsruhe auf den Punkt: „Die Niederlage war ärgerlich, aber wir schauen nach vorn. Wir haben jetzt drei Spiele, bevor wir wieder auf Karlsruhe treffen. Und diese Spiele wollen wir gewinnen. Darauf konzentrieren wir uns.“

Für das abgebrochene Heimspiel gegen Heilbronn steht bereits ein Nachholtermin fest. Am 11. August kommen die Miners nach Biberach. Kick-off ist um 16 Uhr im Stadion an der Adenauerallee. Zu diesem Spiel wird es dann freien Eintritt geben.