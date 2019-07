Beavers siegreich dank starker Verteidigung

Die American Footballer der Biberach Beavers haben in der German Football League (GFL) 2 Süd das Heimspiel gegen die Darmstadt Diamonds mit 31:18 gewonnen. In einem über lange Strecken sehr engen und umkämpften Spiel gingen die TG-Footballer vor 844 Zuschauern am Ende als verdienter Sieger vom Platz.

Die Biberacher kamen sehr gut ins Spiel und konnten direkt mit ihrem ersten Ballbesitz und einem methodisch gut geführten Angriff in Führung gehen. Dabei war es am Ende Quarterback Michael van Deripe, der den Ball selbst zu Fuß in die Endzone trug. Kicker Michael Klohnert sorgte im Anschluss für das 7:0. Im Anschluss dominierten die beiden Defensivreihen das Spiel. Beim zweiten Biberacher Ballbesitz suchte van Deripe seinen Passempfänger Sebastian Holzhauer, fand aber nur einen Darmstädter Verteidiger: Interception. Nur einmal konnte der Darmstädter Quarterback die Biberacher Verteidigung überlisten und fand mit einem 60-Yard-Pass seinen Receiver: 7:7. Bis zur Pause tat sich die Offensive der TG-Footballer sehr schwer und fand ihren Rhythmus nicht. Die Diamonds konnten mit dem Halbzeitpfiff noch durch ein Fieldgoal auf 10:7 erhöhen. Es war die Biberacher Defensive, die die Beavers bis jetzt im Spiel halten konnte.

Nach der Pause erzielte van Deripe mit einem Lauf über 40 Yards den zweiten Touchdown für die Heimmannschaft. Der anschließende Extrapunktversuch wurde von den Diamonds in die Biberacher Endzone zurückgetragen, was zwei Punkte für die Gäste bedeutete. Damit stand es nun 13:12 für Biberach. Aber nun kam auch die Beavers-Offensive in Fahrt. Yannick Rust erhöhte mit einem tollen Fang nahe der Außenlinie auf 19:12. Darauf folgten einige kuriose Szenen. Zuerst konnte Spencer Payne dem Darmstädter Angreifer den Ball aus der Hand schlagen, was zu einem Biberacher Ballbesitz führte. Dieser wurde aber zügig durch die zweite Interception von van Deripe an diesem Tag beendet. „Ich habe den Ball einfach das Feld runter gezwungen. Aber wenn die Situation nicht da ist, ist sie nicht da. Ich muss schlauere Entscheidungen treffen“, sagte van Deripe. Daraufhin konnte Darmstadt zum 19:18 aufschließen. Am Ende waren es dann die Runningbacks Alexander Funk und Spencer Payne, die jeweils aus kurzer Distanz noch einen Touchdown erzielen und so das Endergebnis auf 31:18 stellten.

Damit entschieden die Biberach Beavers das Duell der Aufsteiger zum zweiten Mal in dieser Saison für sich. Großen Anteil daran hatte die Verteidigung. Das sah auch Beavers-Headcoach Oscar Vazquez-Dyer so: „Die Defense macht schon die ganze Saison einen phänomenalen Job und hat uns oft im Spiel gehalten.“ Die Erklärung dazu lieferte der zum besten Beavers-Spieler (MVP) des Tages gekürte Akteur. „Wir haben Glück, dass wir uns über ein paar Jahre sehr gut kennengelernt haben und eine echte Einheit sind“, sagte Defensiv-Kapitän Michael Fürgut. Mit der Leistung der Offense war der Headcoach jedoch nicht uneingeschränkt zufrieden. „Wir brauchen lange, bis wir in einen Rhythmus kommen. Das liegt nach wie vor an der unzureichenden Trainingsbeteiligung“, so Oscar Vazquez-Dyer. „Wenn man nicht trainiert, dann macht man die kleinen Dinge falsch. Und das sieht man. Wir machen es uns jede Woche schwerer als es sein müsste.“

Die Beavers gehören mit dem Sieg nun zum punktgleichen Spitzentrio, das von den Saarland Hurricanes und den Ravensburg Razorbacks komplettiert wird. Letztere sind im zweiten Teil des „Schwabenbowls“ der Gegner am kommenden Wochenende. „Die Vorbereitung startet heute. Volle Konzentration ist gefordert. Wir sind auf jeden Fall heiß“, so Fürgut. „Wir wollen das Recht zu prahlen zurückholen und den Fans zurückzahlen, was wir im Hinspiel vermasselt haben. Wir haben die Stadt und die Fans im Hinspiel enttäuscht. Wir müssen kämpfen, um das geradezubiegen“, sagte auch Vazquez-Dyer. Die Partie gegen die Ravensburg Razorbacks steigt am Samstag, 3. August (Spielbeginn: 19 Uhr), im Lindenhofstadion in Weingarten.