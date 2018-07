Beavers sichern sich vorzeitig Titel

Die American Footballer der Biberach Beavers haben sich durch eine unvorhergesehene Niederlage des Tabellennachbarn aus Karlsruhe vorzeitig die Meisterschaft in der Regionalliga Südwest gesichert. Die TG-Footballer selbst fuhren vor 850 Zuschauern durch einen am Ende souveränen Auftritt gegen die Freiburg Sacristans mit 41:17 den nächsten Heimsieg ein.

„Das ist unglaublich“, sagte Oscar Vazquez-Dyer, verantwortlich für die taktische Ausrichtung der Beavers. „Unser Ziel war Platz vier, jetzt sind wir zwei Spieltage vor Ende Meister“, stellte Headcoach Dominik Brodschelm fest. „Ich kann es noch gar nicht fassen“, erklärte Passempfänger Sebastian Holzhauer.

Dabei sah es zu Beginn des Spiels nicht so aus, als ob es an diesem Tag viel zu feiern geben würde. Durch viele unnötige Strafen, Unkonzentriertheit und starker Verteidigung der Gäste aus dem Breisgau stand es am Ende des ersten Spielviertels 7:0 für die Freiburg Sacristans. Direkt zu Beginn des zweiten Viertels erhöhten die Freiburger dann direkt auf 10:0. Zu diesem Zeitpunkt hatte der Biberacher Kicker Michael Klohnert bereits zwei Fieldgoal-Versuche vergeben, nicht zuletzt wegen des starken Windes. „Die Jungs waren im Kopf nicht bei der Sache“, erklärte Dominik Brodschelm später. „Aber dann haben wir wieder angefangen Beavers-Football zu spielen und den Gegner zu dominieren“, so Oscar Vazquez-Dyer.

Und in der Tat gelang bei der darauffolgenden Angriffsserie durch drei große Spielzüge der Anschluss zum 10:7 durch Spencer Payne und Kicker Klohnert. Im Anschluss blieb die Biberacher Defensive standhaft und schickte die Gäste direkt wieder vom Feld. Den folgenden Angriff nutzten die Beavers, um das erste Mal in diesem Spiel in Führung zu gehen. Wieder war es Spencer Payne – 13:10. Die Beavers waren wieder in der Spur und ließen sich nun vom Gegner auch nicht mehr bremsen. Kurze Zeit später erhöhten Yannick Rust und Kicker Klohnert auf 20:10. Die Freiburger versuchten vor der Halbzeitpause noch einmal zurückzukommen, verloren den Ball aber tief in ihrer eigenen Hälfte. Wieder waren es Yannick Rust und Kicker Klohnert, die die Breisgauer dafür bestraften – 27:10 zur Pause.

Nach der Halbzeit konnten die Gäste den Ball zwar ein wenig besser über das Feld bewegen, für Punkte reicht es jedoch nicht mehr. Kurz vor dem Ende des dritten Viertels stellten Spencer Payne und Kicker Klohnert auf 34:10. Durch ein paar Ausfälle, die die Biberacher, vor allem in der Defensive, zu verarbeiten hatten, wurde auch Spencer Payne in der Defensive eingesetzt. Mit Erfolg, denn er fing einen Pass des Freiburger Quarterbacks ab und trug ihn zum 40:10 zurück in die Endzone, Kicker Klohnert verwandelte den Extrapunkt. Später konnte auch ein Freiburger einen Biberacher Pass abfangen und in die Endzone tragen, 41:17. Dies war gleichzeitig der Endstand.

Etwa drei Minuten vor Ende des Spiels brachen einige Biberacher Zuschauer in Jubel aus. Die Karlsruhe Engineers hatten ihr Spiel gegen die Weinheim Longhorns verloren. Damit stand fest, die Beavers würden an diesem Tag die Meisterschaft gewinnen. Damit stehen die TG-Footballer in den Play-offs um den Aufstieg in die German Football League 2 (GFL2), die zweithöchste deutsche Spielklasse. Messen müssen sie sich dort mit den Darmstadt Diamonds und dem Meister der Regionalliga Bayern. Zwei der drei Teams schaffen den Aufstieg. „Wir sind auf jeden Fall selbstbewusst“, sagte Sebastian Holzhauer. „Wenn wir spielen wie gegen Karlsruhe, sind wir dabei.“ Oscar Vazquez-Dyer warnte: „Wir müssen konzentriert sein. Die ganze Saison ist nichts wert, wenn wir in den Play-offs nicht bestehen.“

Die Play-off-Spiele werden im September gespielt. Bis dahin haben die Beavers noch zwei Nachholspiele zu bestreiten. Der Titel ist ihnen aber nicht mehr zu nehmen.