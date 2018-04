Beavers reisen zum zweiten Auswärtsspiel

Die American Footballer der Biberach Beavers treffen in der Regionalliga Südwest am Sonntag, 22. April, um 15.30 Uhr im Sepp-Herberger-Stadion von Weinheim auf die Longhorns. Nach dem 27:18- Auftaktsieg in Pforzheim ist es das zweite Auswärtsspiel in Folge für die Oberschwaben. Für die Longhorns hingegen, die sich unter anderem in Trainingseinheiten mit dem deutschen Meister Schwäbisch Hall Unicorns auf die neue Saison vorbereitet haben, ist es das erste Ligaspiel seit 260 Tagen.

In dieser Hinsicht ist es ein kleiner Vorteil für die Biberacher, dass sie bereits in der vergangenen Woche spielten und schon im Saisonmodus sind. Leicht wird die Aufgabe in Weinheim aber auf keinen Fall. Die Longhorns gewannen saisonübergreifend ihre vergangenen sieben Spiele. Zu Hause verlor der Tabellenzweite der vergangenen Saison nur den direkten Vergleich gegen die Pforzheim Wilddogs mit 23:36. Die Longhorns sind neben den KIT Karlsruhe Engineers, die bereits zwei Spiele gewannen, einer der Favoriten auf die Meisterschaft in der Regionalliga Südwest.

Defensive wird entscheidend sein

Die TG-Footballer können selbstbewusst nach Weinheim reisen. Seit September 2016 haben sie nicht mehr verloren, haben auswärts ihre vergangenen sechs Partien gewonnen und dabei immer mindestens 27 Punkte erzielt. Dass die Offensive auch mit Neuzugang Spencer Payne läuft, wurde am vergangenen Sonntag eindrucksvoll bewiesen. Quarterback Michael Van Deripe ist ebenfalls wieder eine „doppelte Bedrohung“, da er sowohl den Blick für den offenen Receiver hat, als auch schnell auf den Beinen ist.

Entscheidender Faktor für das Spiel wird die Defensive der Beavers sein. Im jüngsten Spiel stand sie größtenteils solide, offenbarte aber manchmal Abstimmungsprobleme. Doch diese wurden unter der Woche von Defense Coordinator und Safety Oscar Vasquez-Dyer deutlich angesprochen, so ass alle Spieler wissen, worauf sie sich zu konzentrieren haben. Eine weitere Sache ist das Abstellen von unnötigen Strafen, die im vergangenen Spiel einiges an Raumverlust brachten und gute Ausgangssituationen, vor allem im Angriff, zunichte machten. Coach Dominik Brodschelm sagte vor der Saison, dass er die Favoriten in der Regionalliga Südwest mit seinem Team ärgern wolle. Am Sonntag gibt’s dazu die nächste Gelegenheit.