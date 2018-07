Beavers reisen nach Holzgerlingen

Die American Footballer der Biberach Beavers reisen auf ihrer Mission Meisterschaft in der Regionalliga Südwest am Sonntag nach Holzgerlingen. Dort steht das zweite Auswärtsspiel in Folge an. Das Spiel beginnt um 16 Uhr auf dem Kunstrasenplatz „Hinter den Weingärten“ in Holzgerlingen.

„Es war ein grandioser Sieg in Karlsruhe. Vor allem, dass unsere Fans mitgereist sind und uns so lautstark angetrieben haben, war ein unbeschreibliches Gefühl“, sagte Kapitän Michael Fürgut unter der Woche rückblickend. „Aber die Saison ist noch nicht vorbei. Vier Spiele liegen noch vor uns und die müssen wir genauso fokussiert angehen, wie die Partie in Karlsruhe. Es ist erst vorbei, wenn es vorbei ist.“

Die Konzentration auf die Partie gegen den Tabellenvierten ist also auch während des Schützenfestes bei allen Spielern und Trainern vorhanden. Und die TG-Footballer sollten die Holzgerlinger nicht unterschätzen. Besonders zu Hause spielen die Twister ihre Gegner bislang schwindelig und haben bis auf die Auftaktniederlage gegen Karlsruhe alle Heimspiele gewonnen. Das Team von US-Headcoach Jason Olive spielt die dritte Saison in der Regionalliga. Dem Aufstieg 2015 folgte eine grandiose erste Spielzeit im Jahr 2016, als man direkt den zweiten Tabellenplatz belegte. Im vergangenen Jahr erlebte das Team dann einen ziemlichen Einbruch und wurde mit zwei Siegen nur Vorletzter.

In dieser Saison wirkt Holzgerlingen stabiler, wobei es zeitweise immer noch bergauf und bergab geht. Nach drei Niederlagen zu Saisonbeginn wurden zwei Spiele gewonnen. Es folgten wieder zwei Niederlagen und zwei Siege. Vor zwei Wochen unterlagen die Twister knapp in Pforzheim gegen die Wilddogs mit 15:22. Dem Rhythmus nach müsste nun auch eine Niederlage gegen die Beavers folgen.

Jedoch weiß die Defensive der Twister, wie man den Gegner am Punkten hindert. Im Schnitt kassieren die Holzgerlinger nur 25 gegnerische Zähler. In der Offensive hatte das Team aus dem Landkreis Böblingen aber immer wieder Probleme, auch durch verletzungsbedingte Ausfälle.

Klarer Sieg im Hinrundenspiel

Die Biberacher können dem Gegner eine ganze Menge entgegensetzen und wollen ihre Reise über die Alb auch mit einem Sieg krönen. Seit vier Spielen sind die Beavers ungeschlagen und haben dabei immer mindestens 43 Punkte erzielt und im Schnitt mit 28,5 Punkten Differenz gewonnen. Die letzten neun Auswärtspartien haben die Oberschwaben gewonnen. Die letzte Niederlage gab es am 10. September 2016 in Tübingen. Das Hinrundenspiel im April gewannen die Beavers mit 49:27 gegen Holzgerlingen.