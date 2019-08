Beavers peilen versöhnlichen Abschluss an

Die American Footballer der Biberach Beavers treffen in ihrem letzten Heimspiel der Saison auf die Saarland Hurricanes. Die TG-Footballer stehen in der German Football League (GFL) 2 Süd auf dem vierten Tabellenplatz und damit jenseits von Gut und Böse. Auch wenn weder Aufstieg noch Abstieg möglich sind, wollen die Beavers am Samstag vor heimischem Publikum im Stadion an der Adenauerallee Gas geben. Der Kickoff erfolgt um 16 Uhr.

Am vergangenen Wochenende haderten die Beavers mit vielen Verletzten und Ausfällen und kassierten eine herbe 6:61-Auswärtsniederlage gegen die Straubing Spiders. „In der GFL 2 nimmt keiner Rücksicht darauf. Die Spiders haben es genossen, das Spiel zu dominieren, das hat sich letztendlich auf das Ergebnis ausgewirkt“, sagt Oscar Vazquez-Dyer, Headcoach der Beavers. Mit den Saarland Hurricanes treffen die TG-Footballer auf einen weiteren harten Brocken. „Meiner Meinung nach sind sie das beste Team der Liga“, so Vazquez-Dyer. Die Saarländer zeigten ihre Klasse bereits am vergangenen Samstag als sie die Darmstadt Diamonds mit 75:18 nach Hause schickten. „Wir müssen versuchen ihre Big-Plays zu unterbinden und ihr Laufspiel zu verlangsamen. Das ist keine einfache Aufgabe gegen die beste Offensive der Liga“, sagt der Beavers-Coach.

Einige Stammspieler fehlen verletzt

Gegen die Hurricanes fehlen den Beavers wieder einige Stammspieler wegen Verletzungen. „Unsere jungen Spieler bekommen dadurch eine weitere Chance sich zu beweisen. Hoffentlich haben sie aus der Niederlage in Straubing gelernt und zeigen eine Entwicklung“, sagt Vazquez-Dyer. Nichtsdestotrotz wollen die Beavers ihren Fans im letzten Heimspiel der Saison nochmal etwas bieten. „Für die alteingesessenen Footballfans in Biberach soll es ein tolles Spiel werden“, sagt der Headcoach. Auch wenn die TG-Footballer als Außenseiter in die Partie gehen, ist aufgeben für sie keine Option, schon gar nicht für ihren Trainer: „So lange ich hier bin werden wir auf keinen Fall aufgeben, nur weil wir wissen, dass der Gegner stärker ist. Selbst wenn nur noch Neulinge und Ersatzspieler übrig sind, wir werden spielen und das Spiel zu Ende bringen.“ Mit dieser ehrgeizigen Einstellung wollen die Beavers es der Gastmannschaft schwer machen und ihnen bestenfalls Punkte abluchsen.

Ob Oscar Vazquez-Dyer nächste Saison wieder Headcoach der Beavers sein wird, steht noch in den Sternen. „Zurzeit bin ich mir noch nicht sicher über meine Zukunft und werde erst nach dem letzten Spiel eine Entscheidung fällen. Gerade eben liegt mein Fokus immer noch auf der Saison 2019“, so der US-Amerikaner.