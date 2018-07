Beavers peilen nächsten Sieg an

Noch drei Spiele liegen vor den American Footballern der Biberach Beavers in der Regionalliga Südwest. Zweimal treffen sie dabei auf die Freiburg Sacristans. Nachdem das Hinrundenspiel im April wegen eines Unwetters in Freiburg abgesagt wurde, findet das Rückrundenspiel nun vorher statt. Am Samstag treffen beide Mannschaften zum ersten Mal in dieser Saison im Biberacher Stadion (Kick-off: 16 Uhr) aufeinander und die Unterschiede könnten nicht größer sein.

Nach dem überzeugenden Auswärtssieg gegen die Karlsruhe Engineers (24:43) haben die Biberach Beavers die Meisterschaft in der Regionalliga Südwest fest im Blick. Acht von neun Spielen haben sie gewonnen, fünf zuletzt in Folge und das zum Teil in einer dominanten Art und Weise. In sieben Spielen haben die Oberschwaben mehr als 40 Punkte erzielt, zweimal sogar mehr als 60 Zähler. Dabei wurden die Spiele, bis auf das erste Heimspiel gegen Pforzheim und die knappe Heimniederlage gegen Karlsruhe, deutlich gewonnen. In der Bilanz von 432:230 Touchdown-Punkten wird deutlich, dass die Offensive in diesem Jahr das Prunkstück der Beavers ist. Kein Team hat mehr Punkte erzielt. Die Biberacher haben ganz klar das Ziel Meisterschaft in der Regionalliga und den Aufstieg in die GFL2 vor Augen.

Defensive steht etwas besser da

Ganz anders sieht es bei den Freiburg Sacristans aus. Erst zwei Siege konnten die Messdiener aus dem Breisgau in neun Spielen erringen. Durch ein Unentschieden gegen Pforzheim und den Sieg im direkten Duell am vergangenen Samstag haben sie einen Punkt Vorsprung auf den Tabellenletzten Weinheim Longhorns. In der Defensive stehen die Freiburger sogar etwas besser da als die Biberacher (nur 222 zugelassene Punkte), aber in der Offensive gelingt ihnen zu wenig Produktives. Erst 164 Zähler konnten die Messdiener erzielen, der zweitschlechteste Ligawert hinter Weinheim.

Die Freiburger haben im Abstiegskampf noch ein Spiel mehr als die Longhorns zu absolvieren, aber zwei von den drei Partien finden eben gegen den Tabellenführer Biberach statt. Und der will mit zwei Heimsiegen in Folge die Meisterschaft am liebsten schon am 11. August im letzten Heimspiel gegen die Heilbronn Miners klarmachen.

Beeindruckend ist bei den Biberachern sowohl die Leistung der Starter als auch die Unterstützung von der Bank. In den meisten Partien konnte Headcoach Dominik Brodschelm alle Spieler des Kaders einsetzen und alle leisteten ihren Beitrag. Insgesamt haben bisher zwölf Spieler für die Beavers gepunktet. Mit dieser Breite und der mannschaftlichen Geschlossenheit sollen nun auch die letzten Saisonspiele ein voller Erfolg werden.

Dabei zählen die Biberach Beavers auch auf ihre Fans. Am Samstag sind alle Besucher dazu aufgerufen, in blauer Kleidung zu kommen und Trommeln, Rasseln und alles, was Krach macht, mitzubringen, um auch so die Messdiener zu beeindrucken.