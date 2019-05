Beavers peilen Auswärtssieg an

Die Biberach Beavers, die American Footballer der TG Biberach, sind bislang sehr erfolgreich in ihre erste Saison in der German Football League (GFL) 2, der zweithöchsten deutschen Spielklasse gestartet. Am Sonntag (Spielbeginn: 15 Uhr) steht das dritte Spiel der Saison an: Es geht auswärts gegen den letztjährigen Playoff-Gegner Darmstadt Diamonds.

Bereits vergangenen Herbst stand man den Diamonds gegenüber, damals im eigenen Stadion. Durch einen überzeugenden Sieg konnten sich die Beavers in diesem Spiel den Aufstieg in die GFL2 sichern. Dennoch ist sich Headcoach Oscar Vazquez-Dyer sicher: Dies wird eine andere Partie, als im vergangenen Jahr. „Sie sind weit weg von dem, was sie letzte Saison gespielt haben. Sie haben sich gut verstärkt und sind deutlich stärker. Das haben sie diese Saison bereits gezeigt“, so der am längsten in Diensten der Beavers stehende US-Import. „Ich erwarte ein enges, physisch geprägtes Spiel, bei dem das Team gewinnen wird, welches die wenigsten Strafen kassiert.“

Ein Problem für die Biberacher könnte die lange Reise nach Darmstadt sein, die man bislang so nicht gewohnt ist. Rund vier Stunden wird der Mannschaftsbus unterwegs sein. „Alles was länger als drei Stunden geht, sind wir in den USA geflogen, oder sind am Tag zuvor angereist“, erklärt Vazquez-Dyer. „Das Geld dafür ist aber hier nicht da und deshalb habe ich größten Respekt vor den Jungs, die das auf sich nehmen. Dazu kommt, dass die meisten am Montag wieder zur Arbeit müssen, wo sie dann hundemüde sind. Das ist etwas, wo die GFL in Zukunft besser hinschauen muss.“

Dazu kommen personelle Probleme. Zwar sind Jefferson Davis und Dawid Sowa wieder einsatzbereit, andere Linemen, wie Publikumsliebling Andreas Herzel oder Tobias Dubowik fallen aus. „Verletzungstechnisch hatten wir einen harten Start in die Saison. Wir sind mit neun Offensive Linemen und acht Defensive Linemen in die Saison gegangen. Jetzt sind es noch vier O-Liner und 5 D-Liner“, konstatiert Vazquez-Dyer. „Die Gegner sind größer, stärker und schneller als wir dieses Jahr. Wir müssen in unsere Backups vertrauen. Verletzungen sind keine Entschuldigung. Das ist Football und wir spielen unser System, egal wer auf dem Feld steht.“

Die Beavers sind, neben den Saarland Hurricanes, das bislang einzige ungeschlagene Team der Liga. Am Sonntag bietet sich die Möglichkeit auch das dritte Spiel zu gewinnen. Es sieht fast so aus, als ob der kometenhafte Aufstieg der TG-Footballer weitergehen würde. Darin steckt auch viel Arbeit: „In der ersten Saison in der Liga gleich die ersten drei Spiele zu gewinnen wäre fantastisch. Es ist nicht einfach, Spiele zu gewinnen, egal in welcher Liga“, so der Beavers-Headcoach. „Ich bin sehr stolz darauf, was wir in den letzten zweieinhalb Jahren erreicht haben, da steckt sehr viel Arbeit drin. Ich erwarte mehr von meinen Spielern, als die meisten Leute in Europa. Daher gehört das Lob den Spielern, die das Ganze mitmachen. Aber wir sind noch nicht am Ziel. Wir sind ein gutes Football-Team, das Ziel ist, ein großartiges zu werden.“