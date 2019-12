Beavers-Nachwuchs unterliegt Stuttgart

Die Flagfootball-Jugendmannschaft der Biberach Beavers ist am zweiten Spieltag der Hallensaison in Stuttgart gefordert gewesen. Erneut hießen die Gegner Stuttgart Scorpions und die Kuchen Mammuts. Nach dem Erfolg am ersten Spieltag waren die Erwartungen bei den 19 Mädchen und Jungs im Team entsprechend hoch.

Im ersten Spiel sah es für die Biberacher zunächst vielversprechend aus. Quarterback Loris Bornheft brachte einen weiten Pass auf Receiver Hendrick Gerstenkorn an den Mann, der anschließende Lauf zum Touchdown wurde aber von Stuttgarts Verteidigung gestoppt. Dann aber fanden die Biberacher per Pass–Laufspielkombination einen Weg in die Endzone – 6:0. Die Scorpions ließen nicht locker und glichen zum 6:6 aus. In Hälfte zwei gelangen den Beavers keine Punkte mehr, den Stuttgartern hingegen noch zwei Touchdowns. So siegten die Scorpions mit 21:6.

Der zweite Gegner, die Kuchen Mammuts, war aufgrund von Personalmangel nicht spielberechtigt. So gab es einen technischen 20:0-Sieg für die Beavers.

Im letzten Spiel des Tages gingen die Stuttgarter früh mit 6:0 in Führung. Die nächsten Punkte gingen auf das Konto der Biberacher – 6:6. Die Scorpions zogen im anschließenden Drive auf 13:6 davon, doch die Beavers ließen sich nicht entmutigen: Bornheft bediente mit einem Pass über das gesamte Feld Receiver Emil Zeh zum 12:13. Nach der Pause waren es aber wieder die Scorpions, die das Spiel für sich entschieden 32:12 hieß es am Ende für den Gastgeber.