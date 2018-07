Beavers mit Rekordsieg gegen Longhorns

Es gibt einen Fanbus zum Auswärtsspiel in Karlsruhe am 7. Juli. Abfahrt ist um 11.30 Uhr am TG-Heim, Zustieg in Laupheim um 11.50 Uhr am Lidl. Rückfahrt direkt nach Spielende. Der Fahrtpreis beträgt 20 Euro. Anmeldung an E-Mail fanbus@biberachbeavers.de