Beavers machen Klassenerhalt perfekt

Die American Footballer der Biberach Beavers haben in der German Football League (GFL) 2 Süd in Gießen gegen die Golden Dragons mit 37:7 gewonnen. Damit sicherten sich die TG-Footballer bereits sechs Spieltage vor Schluss den Klassenerhalt.

Für die Gießen Golden Dragons war es die neunte Niederlage im neunten Saisonspiel. So ist auch rechnerisch der Abstieg nicht mehr zu verhindern. Da es in dieser Saison nur einen Absteiger aus der GFL2 Süd gibt, sind die Beavers auch im nächsten Jahr in Deutschlands zweithöchster Spielklasse vertreten. In den verbleibenden Partien geht der Blick der Biberacher nun nach ganz oben in der Tabelle. Momentan belegen die Beavers punktgleich mit dem Spitzenreiter Saarland Hurricanes den zweiten Tabellenplatz.

Die Partie in Gießen begann für die Biberacher etwas holprig. Nach einem guten Auftakt in der Offense, der allerdings ohne Punkte blieb, wurden die Golden Dragons sofort nach drei Versuchen per Punt wieder vom Platz geschickt. Doch im zweiten Drive verlor Spencer Payne den Ball, der durch einen Gießener zurückerobert wurde. Die Biberacher Defense stand sicher und wehrte auch diesen Drive der Golden Dragons ab, sodass es im ersten Viertel keine Punkte gab.

Zu Beginn des zweiten Spielabschnitts brachte dann Kicker Michael Klohnert mit einem Fieldgoal aus 35 Yards die ersten Punkte für die Biberacher auf die Anzeigetafel (3:0). Auf der Gegenseite verschoss Gießens Kicker Bendjabou aus gut 29 Yards. Die Beavers legten in der Offensive sogleich nach und stießen auch in die Hälfte der Golden Dragons vor. Jedoch wurde ein Pass von Quarterback Michael van Deripe von einem Gießener Verteidiger abgefangen. Die Golden Dragons konnten daraus aber kein Kapital schlagen, nach drei Versuchen war erneut Schluss und sie mussten den Ballbesitz per Punt abgeben. Es blieb zur Halbzeit aber beim 3:0 für Biberach, da der letzte Drive vor der Pause auch mit einer Interception von van Deripe endete. Ein Blick auf die Statistik zeigt aber, dass die Biberacher die Partie bis dahin bestimmt hatten. Zur Halbzeitpause hatten die Beavers bereits 193 Yards in der Offensive erspielt gegenüber nur 71 Yards der Gießener.

Im dritten Viertel schlug dann die Stunde von Beavers-Running-Back Alexander Funk. Nachdem Defensive Back Patrick Wohnhaas die Biberacher durch eine Interception in Ballbesitz gebracht hatte, erlief Funk einen Raumgewinn von 18 Yards. Danach bediente van Deripe Spencer Payne mit einem Pass über 54 Yards und brachte die Biberacher bis an die Zwei-Yard-Linie der Golden Dragons. Funk vollendete den Spielzug zum Touchdown für die Biberacher. Mit Klohnerts Kick führten die Beavers 10:0. Nachdem die Golden Dragons wieder nicht aus der eigenen Hälfte herausgekommen waren, weil Linebacker Michael Fürgut den Gießener Quarterback für zwölf Yards Raumverlust sackte, war Biberach wieder im Angriff. Michael van Deripe fand per Pass erneut Spencer Payne, der den Ball bis zwölf Yards vor die Endzone brachte. Den Touchdown machte dann Alexander Funk per Laufspiel perfekt. Klohnert verwandelte sicher zum 17:0 für die Beavers am Ende des dritten Viertels.

Funk setzt Schlusspunkt

An diese Leistung knüpften die Beavers auch im letzten Spielabschnitt an. Zuerst fing Linebacker Michael Burgmaier eine Interception und brachte die Oberschwaben mit einem 16-Yard-Lauf bis in die Gießener Hälfte. Von dort aus warf Michael van Deripe einen Pass über 44 Yards auf Ingo Berther zum nächsten Biberacher Touchdown. Mit Klohnerts verwandeltem Extrakick erhöhten die Gäste auf 24:0 – die Partie war entschieden. Die Golden Dragons konterten noch einmal. Mit zwei Pässen über 22 und 25 Yards fand Gießens Quarterback Paul Hammer seinen Receiver Christoph Breininger. Die Gießener standen damit kurz vor der Beavers-Endzone und Runningback Julian Froese erlief den Touchdown. Kicker Bendjabou verwandelte den Extrapunkt zum 7:24. Die Biberacher konterten aber jegliche Gießener Hoffnung mit einem erneuten Big Play. Wieder war es van Deripe, der diesmal Bastian Wieland mit einem 30-Yard-Pass zum Touchdown fand. Klohnert erhöhte auf 30:7. Den Schlusspunkt aus Biberacher Sicht setzten Alexander Funk mit seinem dritten Touchdown-Lauf, diesmal über 18 Yard, und Kicker Klohnert zum 37:7-Endstand.

Am kommenden Samstag, 20. Juli, erwarten die Biberach Beavers zu Hause die Straubing Spiders zum sogenannten Schützenbowl.