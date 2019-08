Beavers kassieren herbe Auswärtsniederlage

Die Biberach Beavers haben in der German Football League (GFL) 2 Süd bei den Straubing Spiders eine herbe 6:61-Niederlage kassiert. Damit verpassten die TG-Footballer die angestrebte Wiedergutmachung für das verlorene Hinrundenspiel in der Schützenwoche klar. Für die verletzungsgeplagten Biberacher, die weiter Tabellenvierter (12:8 Punkte) sind, war es die insgesamt vierte Saisonniederlage.

„Das Hauptproblem war, dass es an diesem Tag viele verletzungsbedingte Ausfälle gab und wir so nur mit einem schmalen Kader vor Ort waren“, analysierte Biberachs Defense-Kapitän Michael Fürgut eine der höchsten Niederlagen der Beavers in der jüngeren Vereinsgeschichte rückblickend. Aufgrund der Personalknappheit hätten auch viele Rookies mit wenig Erfahrung ran müssen. „Während des Spiels gab es weitere Verletzte. Zudem war Straubing einfach sehr stark, aber auch ein fairer Gegner“, sagte der 30-Jährige weiter.

Einziges Glücksgefühl

Während die Biberacher die erste Angriffsserie im Stadion am Peterswöhrd nicht in etwas Zählbares ummünzen konnten, machten es die Straubinger besser. Ein 29-Yard-Pass von Quarterback Justin Sottilare erreichte Wide Receiver Timo Benschuh – 6:0 für die Spiders. Dabei blieb es bis zum Ende des ersten Viertels. Im zweiten Spielabschnitt kam es noch dicker für die Beavers, die es bei drei Anläufen in der Offensive verpassten, zu punkten. Die Straubinger hatten jeweils die bessere Antwort und bauten die Führung bis auf 26:0 aus. Erst dann gelang es den Biberachern die ersten Punkte auf die Anzeigetafel zu bringen. Quarterback Michael van Deripe setzte mit einem 24-Yard-Pass Wide Receiver Sebastian Holzhauer in Szene und dieser verkürzte per Touchdown auf 6:26 für die Beavers. Der anschließende Zwei-Punkt-Versuch blieb ohne Erfolg.

Der erste Touchdown sollte den Biberachern das einzige Glücksgefühl in Straubing bescheren. Denn den TG-Footballern gelang es in der Folge nicht mehr, in die gegnerische Endzone vorzudringen. Die weiteren Touchdowns für die Spiders erzielten derweil Jan Hochschild, Timo Benschuh, H. Lynda, Alvin Reels und Jalen Debonis. Hinzu kamen fünf verwandelte Extrapunkte von Simon Schwetz. Am Ende gingen die Straubing so mit einem 61:6-Sieg vom Feld.

„Die Niederlage tut auf jeden Fall weh. Mit solch einer hohen Niederlage mag niemand vom Feld gehen“, sagte Michael Fürgut. „Diejenigen, die aber dabei waren, haben bis zum Schluss Gas gegeben und gekämpft – gerade auch die jungen Spieler. Die konnten viel Erfahrung sammeln. Das ist das Positive, was man aus dem Spiel mitnehmen kann.“

Bis zum 31. August haben die Beavers nun Pause, dann steht zu Hause die Partie gegen den derzeitigen Tabellendritten Saarland Hurricanes an. „Wir werden jetzt unsere Hausaufgabe machen und konzentriert trainieren“, so Michael Fürgut. „Zudem hoffen wir darauf, dass bis zum nächsten Heimspiel die Verletzten zum Teil wieder am Start sind.“ Die Partie gegen die Saarländer ist das vorletzte Saisonspiel, eine Woche später steht dann gegen den gleichen Gegner die letzte Begegnung in dieser Spielzeit auf dem Programm. „Ziel ist es, die Saison mit einem positiven Punktekonto abzuschließen, auch wenn das gegen die Hurricanes schwer werden wird“, so der Defense-Kapitän der Beavers.