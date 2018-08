Beavers gewinnen letztes Saisonspiel

Karten für Play-off-Spiele: Die Biberach Beavers stecken nach dem Ende der Saison schon mitten in den Vorbereitungen auf die Play-off-Spiele im September, in denen sie die Chance haben, in die zweithöchste Spielklasse Deutschlands aufzusteigen. Für das erste Spiel in Fürstenfeldbruck (16. September) setzen die Beavers Fanbusse ein. Tickets können für 15 Euro per E-Mail (www.fanbus@biberachbeavers.de) oder auf dem Streetflames Festival am 1. September in Mittelbiberach gesichert werden, auf dem die Beavers mit einem Stand zu finden sein werden. Anmeldeschluss ist der 2. September. Für das Play-off-Heimspiel gegen die Darmstadt Diamonds (22. September) gibt es unter anderem auf der Geschäftsstelle der TG Biberach Karten im Vorverkauf für sechs Euro.